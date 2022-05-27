盧甘斯克城市激戰60%民宅全毀　俄軍控制飯店猛轟燒毀警局

▲圖為俄羅斯部隊出現在烏克蘭東部盧甘斯克地區。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭東部盧甘斯克地區北頓內茨克市爆發激烈戰鬥，隨著俄軍持續推進，俄羅斯破壞偵察小組26日進入並控制當地一間飯店，如今烏克蘭部隊正發動進攻試圖奪回飯店，爆發巷戰。烏方表示，當地已有60%民宅全毀，而俄軍的猛烈砲轟也讓警察局起火燃燒。

綜合CNN、BBC報導，隨著俄羅斯企圖占領盧甘斯克地區主要城市，針對烏東的砲轟也更加猛烈。北頓內茨克（Severodonetsk）市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）透露，該市如今仍有1.2萬至1.3萬人，迄今至少有1500人喪命，60%民宅全毀，多達90%建築物受損，需要大幅整修，且出城路線也變得非常危險，受限於幾乎不間斷的砲擊，民眾難以離開當地，但烏軍正努力確保路線安全。

烏方表示，北頓內茨克市的戰鬥交火相當激烈，俄羅斯破壞偵察小組26日已進入當地的米爾飯店（Mir hotel）。親俄派Telegram頻道也證實此事，宣稱當地正爆發巷戰。

盧甘斯克地區軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）透露，烏克蘭27日正在進行奪回飯店的行動，尚未奪下飯店控制權，且隨著俄軍持續推進，北頓內茨克市與鄰近的利西昌斯克（Lysychansk）遭遇猛烈砲擊，不但破壞當地約50棟建築物，警察局更因此起火燃燒。

海岱進一步稱，俄羅斯不斷對居民區出手，在26日有4名居民在舊城區被俄方炸死，「北頓內茨克的居民早已忘記城市寧靜半小時是什麼樣子了」。