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永慶房屋推「短期成交熱區地圖」　驚見房市炒短線獲利50%！

永慶房屋推「短期成交熱區地圖」 驚見房市炒短線獲利50%！（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋首創「短期交易熱區地圖」，向消費者呈現12個月內重複交易的物件和價差。

圖、文／永慶房屋提供

根據財政部資料，2021年課徵45%房地合一稅率的房屋交易件數高達19,188件（詳見表一），課徵稅金近50億元；以45%稅率回推，獲利總金額高達109億元！顯示短期交易狀況相當頻繁，其中恐有不少黑心房仲聯手投機客，短期低買高賣賺價差的案件，不僅消費者遭坑殺，更快速推高房價。為幫助消費者完整掌握行情資訊，永慶房屋繼「誠實房價報告書」後，再推業界首創的「短期成交熱區地圖」，針對12個月內重複交易的物件和差價，以地圖方式呈現，提醒消費者並協助買賣方取得完整資訊，以做出適當購售屋決策。

房市短期交易非個案 有的價差高達50%！
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：房屋買賣交易金額高，消費者多會審慎考慮再做決定，市場上這麼多短期交易物件，有的不到半年就轉手出售，有的價差高達30-40%，恐怕很多是遭黑心仲介聯手投機客賺差價的案件，消費者務必要提高警覺。陳賜傑協理指出：投機客要在短期內以低買高賣來獲利，勢必有黑心房仲的協助，才能找到不熟行情的賣方，誘使其以低價出售，再找到下一手不熟行情的買方，以高價承接，短時間內投機客賺了差價，黑心仲介賺了兩次服務費，苦的是前一手屋主與後一手的買方。

永慶房屋推「短期成交熱區地圖」 驚見房市炒短線獲利50%！（圖／永慶房屋提供）

▲在永慶房屋的「短期成交熱區地圖」中，可見價差超過30、40%的短期交易案件。

因此，屋主若要避免房屋遭賤賣，陳賜傑協理特別破解「黑心仲介三騙術」：（一）、空口說行情：黑心仲介最常僅口頭說明行情，不提供完整的成交行情資料表讓客戶通盤掌握區域成交行情。（二）、實價登錄行情刻意做挑選：黑心仲介也常刻意刪除較高的成交行情，只提供偏低的成交行情，引導賣方低價出售，好讓投機客可以低價買進。（三）、冰凍不帶看：有些黑心仲介則會故意估高價以騙取「專任委託」，之後卻將物件冷凍不宣傳、不帶看，刻意營造沒有人想看的假象，迫使屋主降價求售，黑心仲介再找投機客接手。

▲永慶房屋短期成交地圖說明。

房子不想被賤賣 請找「誠實房仲」
陳賜傑協理提醒：屋主想售屋時，建議優先找不跟投機客合作且有提供保證的「誠實房仲」。他指出：永慶房屋的經紀人必須落實「三不政策」：（一）、「不炒房」–拒絕與投機客配合：針對短期且頻繁交易的投機客建檔列管，不得接受委買委賣；（二）、「不造假」–不配合作假合約，操弄實價登錄或做銀行超貸；（三）、「不隱瞞」–第一時間主動提供即時完整的成交行情（誠實房價說明書）。

不僅如此，永慶房屋更有業界唯一的「真房價保證」，針對賣方承諾，若買方為永慶房屋員工或二等親內親屬，卻未告知，即賠償所收服務費；未提供完整成交行情資訊，也賠償所收服務費。此外，若買方為短期多次買賣賺差價的投機客，交屋後一年內再透過永慶房屋高價賣出賺差價，最高賠償兩倍服務費；若同時發生上述狀況，最高賠償四倍服務費。

房市坑騙手法眾多 屋主不可不慎
在短期交易仍頻繁的現在，永慶房屋第一線的經紀人在服務過程中，就常遇到消費者的求助。永慶房屋經紀人吳雲馨就分享，曾有一對老夫妻找她想出售位於南港中心地段的物件，參考附近行情後吳雲馨評估大約可以2100多萬出售；加上老夫妻住的房屋位於都更處，都更後房價更可能上看3000萬元。老夫妻驚訝地說，之前找過其他房仲業者，只估1500萬元！吳雲馨仔細檢視客戶手上同業提供的成交行情資訊，發現同業提供的是4、5年前的過時資訊，而且還是拿同一條路上，但距離偏遠的成交價格來誤導，讓他們以為自己的房子只有1500萬的行情！

永慶房屋經紀人蘇紀恩則分享，曾協助過一位新店安坑的屋主，他希望以1000萬元出售房屋，委託其他品牌房仲，賣了很久但賣不出去，該同業房仲一直勸屋主降價至800多萬元。後來屋主撤回委託，改請永慶房屋協助出售，蘇紀恩評估1000萬元是正常行情價格，在他努力下，一個月內就順利以1000多萬元成交。蘇紀恩回想：若是屋主當時同意降價至800萬元，將虧損近200萬元。

永慶房屋推「短期成交熱區地圖」 驚見房市炒短線獲利50%！（圖／永慶房屋提供）

▲對「短期交易熱區地圖」有興趣的民眾，歡迎至永慶房屋雙北直營門店索取「誠實房價報告書」

誠實房仲時代來臨
永慶房屋始終以「先誠實再成交」的精神，提供消費者實實在在的資訊與服務。陳賜傑表示，近四年更年年推出誠實服務：2019年推出「實價登錄3.0」、2020年再推業界唯一的「兩大誠實房價保證」、2021年更有震撼業界的「真房價保證」；為了保障消費者權益，2022年再創新推出「短期交易熱區地圖」資訊，即日起，民眾至永慶房屋雙北直營門店，不僅有「誠實房價報告書」，更有「短期交易熱區地圖」等相關資訊能免費參考。

身為房仲第一品牌的永慶房屋，深信「誠實才是王道」，唯有誠實才能贏得客戶的信賴與認同，引領誠實房仲時代來臨的同時，永慶房屋承諾將持續致力保障消費者權益，為促進房市透明健全而努力。

延伸閱讀：
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永慶房屋孫慶餘：消費者對炒房深惡痛絕　誠實房仲才能贏得認同
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關鍵字：

永慶房屋不動產房仲誠實房仲

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