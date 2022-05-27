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疫情釀商圈冷清清　國民黨批「345.6億紓困」：看得到、難吃到

▲▼通化商圈近期受疫情影響，店面空租率較去年同期較為上升。（圖／記者賴志昶攝）

▲商圈近期受疫情影響，店面空租率較去年同期較為上升。（圖／記者賴志昶攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今(27)日召開記者會指出，疫情讓各商圈人潮稀少，業者苦撐經營，亟需政府紓困作為，呼籲政府「助產業」應該「及時到位」，如同去年紓困4.0，直接補助營業受損的店家，才能真正解業者的燃眉之急。國民黨提出四項主張，包含，補助店家租金、補助員工最低薪資2至3個月、減免相關稅金、協助營運資金的低利貸款。

國民黨今日召開「疫情海嘯衝擊，商圈冷清清、業者苦哈哈！」記者會。國民黨指出，蘇內閣昨天提出「345.6億紓困振興作為」，雖然畫出大餅，但許多業者仍感嘆「看得到、難吃到」。

國民黨表示，蔡英文政府今年四月初，未做好準備即倉促宣布「共存」防疫，導致疫情急速蔓延，民眾自主性降低外出消費，讓餐飲服飾以及許多商圈的業者措手不及，面臨經營困難的窘境，甚至連藝人經營的服飾店也因「疫下蕭條」傳出頂讓或退租的訊息。商家的生計瀕臨危機，百姓、業者的紓困已經刻不容緩。

國民黨指出，根據經濟部統計處資料顯示，今年四月份，餐飲業的營業額為620億元，較今年1月份的759億元，衰退了近兩成，較上個月的698億元下滑了逾一成，約11.1%，也較去年同期下跌5.8%。此外，成衣、鞋類、服飾配件等服飾零售業今年四月營業額為251億元，較今年1月份的364億元，慘跌了逾三成，較上個月的279億元下滑了近一成，約9.8%，也較去年同期下跌1.7%。

國民黨強調，去年因三級警戒、禁內用等措施，讓商家受創嚴重，但今年疫情蔓延、確診人數較去年更為嚴重，民眾自主性「升三級警戒」，絕非蔡政府所謂只是「與疫情共存的陣痛期」，小規模的商家經不起這段疫情海嘯的衝擊，呼籲蔡政府應該比照去年的紓困規模，協助業者持續經營、維繫生計，順利渡過這波疫情的難關。
 

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