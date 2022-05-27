高校老師「露臉拍攝」性愛片！學生蒐證PO網：還在教課　校方回應

▲高校老師拍攝不雅影片。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友日前曝光了兩段影片和一些截圖，並配文稱淄博一專科學校的體育老師拍攝淫穢影片。 該校紀委和宣傳處相關負責人回應稱，目前該老師已經停課，並已成立調查組，連夜開展調查。

據《極目新聞》報導，一名網友爆料稱，他收到了很多自稱「淄博師專」學生的投稿，稱該校的張姓男體育老師拍攝淫穢影片，至今張男還在正常教學，並提供了該老師的資料圖和影片截圖。

疑似淄博師範高等專科學校學前教育學院的微信公眾號在2021年9月，發表過一篇名為《21級新生班主任大揭秘，快來找找你的專屬班主任》的文章，涉事老師張男就在其中。簡介中寫道，2006年8月至今，張男在淄博師範專科學校進行足球教學，為學校體育教育專業老師。簡介中張男的照片，與網友爆料影片截圖中的男主相似度較高。

26日上午，淄博師範高等專科學校辦公室督查科工作人員表示，暫不清楚影片的真實性，學校相關部門正在調查此事，涉事的男老師近期沒有來學校上班，影片中的女主應該不是他們學校的在校生。

該校宣傳部門工作人員回應，此事需向校領導匯報，他們會進行答覆。此外，淄博市公安局淄川分局表示，他們會向相關部門反映這一情況。淄博市公安局網警辦公室工作人員也回應，前一段時間他們就關注到了此事，但具體情況不方便透露。