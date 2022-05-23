校園心機戰！高中女師被指長期遲到+亂蓋飯盒...怒告男師求償50萬

▲任職北投區市立復興高中謝姓女老師，不滿同校陳姓男老師指控她長期上課遲到、偷照片，因此侵害她名譽權故提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區市立復興高中謝姓女老師不滿同校陳姓男老師，向北市府陳情指稱她拿走2張與畢業班學生合照，同時指控長期上課遲到甚至亂蓋飯盒，謝師認為她並沒有如陳師指控的事情，認為名譽遭損，因此提告求償50萬，並要求陳師將判決放上學校官網及英文科辦公室的各公佈欄7日。士林地院審結，判謝姓女師敗訴。

心機鬥爭搬進校園！擔任英文科謝姓女老師與陳姓男老師，2人間互有嫌隙，去年5月17日，謝師不滿陳姓男老師向台北市政府陳情指稱她拿走陳師2張照片、蓋他飯盒、長期上課遲到，因此認為名譽遭損，提告求償50萬。

挨告的陳姓男老師解釋，他去年5月間，發現桌上與以前畢業班學生合照的照片與另張照片不翼而飛；不僅如此2020年9月某日，發現便當盒上蓋著1張紙，紙上放著他睡覺用的眼罩，也懷疑是謝師做的，因此想藉由陳情，查明這2件事，至於謝姓女老師長期遲到，也是他親眼所見，並非捏造，故請求聲請駁回。

法院經查，發現陳姓老師確實有向北市府陳情，至於「便當盒被眼罩壓蓋」，法官發現三民書局張姓業務在去年5月23日有用LINE跟陳師解釋：「老師好，有件事要跟您說明一下。去年9月時，因為您的便當沒蓋起來，我怕有蚊蟲或灰塵飛入您餐盒，我自作主張拿白紙或衛生紙其中之一幫您蓋起來。造成您誤會是謝老師做的，很抱歉。特地跟您說明一下」因此認陳師也並非故意捏造誣陷。

▼謝姓女老師不滿被指控長期上課遲到，有損名譽因此提告求償。（圖／pixabay）

至於長期上課遲到部分，謝師解釋因108、109學年度她擔任導師，經常需於下課時間處理學生問題，的確無法每節準時在打鐘離開辦公室，到班後也與學生解釋等語，她也提出學校人民陳情案件處理情形表，勘認她上課遲到事實，但有正當事由，因此認為陳師所述並非與事實不符。

士林地方民事庭法官認為，陳姓男老師所言並非故意憑空捏造事實誣陷，僅是有所懷疑求查明，難認有不法侵害名譽，故判謝姓女老師敗訴。