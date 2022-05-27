泥醉男子酣睡水溝蓋　女警溫言軟語護送返家...開心喊：我好愛妳

▲▼一名泥醉男子酣睡在水溝蓋上，女警溫言軟語問候並護送返家，醉男開心喊「我好愛妳」。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市58歲莊姓男子喝得爛醉，體力不支，倒臥在路邊水溝蓋，正妹女警巡邏發現猛搖不醒，只好從口袋中找尋證件，得知離住家只有幾步路，但莊男已無力走路，女警先遞送茶水，再溫言軟語貼心問候身體狀況，最後護送回家，讓莊男感動不已「讚」、「我好愛你」，逗得員警啼笑皆非。

台中市警二分局育才所警員許珈珈、朱昭同，日前晚間10點45分巡邏行經北區國豐街，赫見一名男子倒臥在水溝蓋上，全身散發濃厚酒味，酣然進入夢鄉，不省人事。

女警先叫喚男子起身，確認無身體不適，再詢問姓名、住處，但男子意識混沌，語焉不詳，員警只好先向附近住戶借了一杯水讓男子醒酒，並且查看隨身包包內的證件，這才得知是莊姓男子，住家就在同一條街上，從莊男的醉言醉語中推測，莊男和友人飲宴結束後搭乘計程車，因酒醉糊塗提早下車，要步行返家卻不勝酒力，才倒臥在路邊呼呼大睡。

員警們眼見莊男意識不清，扶著牆也是搖搖晃晃，連住家方向都搞不清楚，還一直聲稱要自行返家，唯恐發生意外，只好送莊男返家休息。

莊男到家後，十分感謝員警協助，不斷對員警「拍謝拍謝」，最後還吐出「讚」、「我好愛你」，逗得員警啼笑皆非。

第二分局表示，以往曾發生過民眾酒後路倒，遭汽機車輾壓的意外發生，危及生命安全，呼籲民眾過度飲酒，除了影響健康，酒後失態亦徒增許多不必要困擾，更會讓自己身處險境。