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地震+大雨落石不斷　南橫梅山口至向陽5／27預防性封閉

▲▼南橫落石。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲南橫落石不斷，梅山口至向陽路段27日預防性封閉。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、林冠吟／高雄報導

台東縣海瑞鄉26日4時許發生規模4.4地震，加日近日山區天氣不穩，23日起受鋒面影響連續降雨多日，南橫公路26日清晨巡視時發現多處路段出現落石情形，工作人員雖已在第一時間排除零星落石與倒塌樹木，惟高山濃霧不散，為確保用路人安全，緊急宣布台20臨105線0K~44K(梅山口~向陽)路段27日上午7點實施預警性關閉，預計同日下午5點解除預警性封閉，恢復正常管制機制。

公路局指出，由於近日鋒面來襲，山區天氣不穩，已連日降下大雨，加上26日清晨台東海瑞鄉發生規模4.4的地震，震央深度5公里，造成南橫公路多處路段落石情形增加，儘管相關落石已由工作人員在第一時間清除，但為維護用路人的安全，緊急宣布台20臨105線0K~44K(梅山口~向陽)路段27日上午7點至下午5點預警性封閉。

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▲▼南橫落石。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南橫落石不斷，梅山口至向陽路段27日預防性封閉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南橫落石。（圖／記者賴文萱翻攝）

公路局也提醒民眾，上山前須事先查詢道路管制時間與山區路況，隨時注意偶發性之可能落石發生，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

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