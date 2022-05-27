確診「胸悶難受」可靠飲食緩解！　營養師推薦「5大食材」

▲不少染疫者都會出現胸悶情形。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已進入社區大規模流行期，雖然大部分都是輕症患者，但仍有不少人確診後出現不適症狀，其中胸悶是常見症狀之一。營養師建議，飲食上可多吃具有抗氧化、抗發炎或對於維護心血管健康有幫助的營養，除了舒緩壓力外，也有助保護心臟。

好食課營養師Lexie表示，確診後會胸悶，其實有很多原因參雜其中，可能單純只是壓力大，焦慮使得胸口悶，也可能是染疫後心肺功能受影響所導致，但其實可透過飲食幫助緩解不適。

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在飲食上，營養師Lexie建議，可選擇鮭魚、雞胸肉、堅果、芭樂和綠葉蔬菜等5大食材，其中鮭魚富含ω-3脂肪酸，可幫助身體抗發炎，也具有舒壓、消除焦慮的效果，其他富含ω-3脂肪酸的食材也包含亞麻仁油、核桃、鯖魚。

雞胸肉則富含精胺酸，能促進體內一氧化氮的製造，幫助血管放鬆，具有改善心絞痛等胸痛症狀的作用，其餘富含精胺酸的食材包含乳製品、南瓜籽、小麥胚芽。堅果有維生素E，具抗氧化作用，可幫助減少自由基生成，並維護細胞膜完整性，可幫助維持心血管健康。

芭樂則是含有高量的維生素C，可與維生素E一同幫助身體抗氧化，減少身體發炎情形，其餘富含維生素C食材包括奇異果、甜椒、小番茄。另一個重要營養來源就是綠葉蔬菜，綠葉蔬菜富含鎂，助於維持心臟、肌肉及神經的正常功能，也可調整情緒，舒緩緊張感。

另外，不少人也會選擇保健食品，Lexie也建議，可選擇魚油、綜合維他命和CoQ10，魚油有助減緩發炎情形，綜合維他命除了維生素C及E能幫助抗氧化以外，B群能維持身體正常代謝，提升免疫力及抗壓性，CoQ10則為人體可自行製造的抗氧化劑，是參與人體能量代謝過程中重要的輔酶，目前有學者認為CoQ10具確診後心肌炎的預防功效。

但營養師也提醒，如果胸悶十分嚴重，一定要儘速就醫，保健食品也要依照藥局或瓶身建議做食用，不可為增加效力而多吃。

▲營養師推薦染疫者緩解胸悶飲食。（圖／好食課提供）