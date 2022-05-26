日棒球社男大生跑步突倒地猝死　送醫急救後「採檢確診」

▲教練並沒有在第一時間將昏倒的男大生送往醫院治療。（示意圖／翻攝自pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本岐阜縣協立大學一名就讀4年級的男學生14日參加硬式棒球社團訓練，卻在跑步時突然失去意識倒地，送醫搶救後仍於隔日身亡。然而經過調查，男大生昏倒後，教練沒有在第一時間叫救護車，反而是過了30分鐘，才自己開車把昏迷的男大生送往醫院。而該名男大生送院後，經採檢確診新冠肺炎。

根據《中日新聞》報導，該名22歲的4年級男學生是岐阜縣協立大學硬式棒球社的社員，他在14日參與社團訓練，但卻在跑步時失去意識昏倒。據悉，當時天氣炎熱，而男大生也已經連續跑了1個小時，因此教練認為，男大生只是症狀稍微嚴重的中暑，只需要多休息即可，便沒有進行下一步處置。

直到30分鐘後，男大生依舊沒有恢復意識，教練便駕著社團的車輛，將昏迷的男大生送往醫院治療，但是依舊沒有叫救護車。

男大生經過1天的搶救後，仍然不幸於昏迷隔日逝世。而他被送往醫院後，院方也立即對他進行採檢，沒想到確診新冠肺炎。

岐阜縣協立大學已經成立專責調查小組，將透過律師等第三者，來調查社團與教練是否有過失，並釐清事發經過以及為何沒有選擇叫救護車的原因。

據了解，該名教練不滿學生沒有將棒球用具整理好，因此便懲罰3年級與4年級的社員跑操場。根據其他學生指控，該名男大生昏倒當下口吐白沫，還流鼻血，學生與其他工作人員都表示應該要叫救護車，但卻被教練拒絕。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》