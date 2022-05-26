LIVE／全民「快篩陽=確診」揪黑數　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（26日）14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。過去快篩陽性者經過醫師診斷可視為確診僅適用部分民眾，從今日起擴大至全民適用，有助於揪出黑數。另外，陳時中期望死亡率控制在千分之1，目前處於千分之0.8、0.9，專家認為有可能更高，確診及死亡數是否再飆高？有待指揮中心公布。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心昨日表示，鑒於本土疫情持續升溫，且考量全台已進入大規模流行階段，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，並利感染後易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，諮詢專家修訂病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例。

對此，衛福部次長石崇良上午在立院表示，新制上路可以省下許多PCR量能，同時也放寬可執行PCR檢驗的條件，等於擴大採檢概念，可發現的黑數就會更多。而醫福會執行長王必勝視察部立台北醫院與三總松機篩檢站，了解雙北實際運作狀況，他表示目前看來現場排對等候時間短，服務速度也十分順暢，約有1成民眾有PCR需求。

另外，近來本土病例維持在單日新增8萬上下，指揮官陳時中認為目前是處於高原情況。感染科權威黃高彬分析，國內單日確診應該就持續維持在8~9萬人，高於10萬的機會不高，以疫苗覆蓋和染疫人口計算，估計再過11~12天就會達到高峰，也就是6月初單日確診數就會下降。

昨日確診個案中有76死，創下單日新高。陳時中分析，死亡對應到5月18日、19日，單日8萬多至9萬多的確診數，相對死亡率約落在萬分之8、9，是否有特別情況，還必須觀察。陳時中期望死亡率控制在千分之1，目前處於千分之0.8、0.9，黃高彬認為，考量死亡數約在高峰後10天才會下降，且長者疫苗接種仍不足，不排除會超過千分之1。