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大陸 大陸焦點 特派現場

驚！兔子「咬斷」嬰兒手指　陸警狂開道4分鐘到醫院

記者任以芳／綜合報導 

大陸山東菏澤交警接到緊急任務，一名嬰兒的手指被兔子咬斷，家長正駕車送往醫院。當時正值早高峰，交警馬上開道護送。原本15分鐘左右的路程，交警帶路僅4分鐘把滿手是血的小嬰兒送達醫院。

陸媒《D視頻》影片顯示，心急家長抱著小嬰兒準備開車出發去醫院，交警帶頭在前面開道護送，沿路大喊請讓路，請讓道，有緊急情況。同一時間，沿路不斷鳴笛喊話，提醒車輛讓行，提前通知調整紅綠燈清出道路。

▲▼ 大陸小嬰兒被兔子咬斷手指 。（圖／翻攝 D視頻）

▲ 大陸一名小嬰兒被兔子咬斷手指，緊急送醫 。（圖／翻攝 D視頻）

交警一路開路色通道，大約4分鐘後抵達醫院。小嬰兒沿路沒有太多哭鬧，畫面中可以看到手包了一層厚厚的止血布，後來醫生也緊急接上斷掉手指。至於家長沒有解釋，為何嬰兒會被咬斷手指。

事件發生後，也提醒不少當父母的網友，兔子真的會咬斷小孩手指。有網友驚訝留言，「原來兔子急了真咬人啊」、也有網友提醒「不短大人、小孩餵食兔子，千萬要保持距離。」

事實上，綜合過去陸媒報導，幼兒被兔子咬斷手指的案例並不少見。2021年3月5日，呼和浩特托縣一名2歲女童被兔子咬斷手指，在醫生即時救治下，女童手指成功接上。

2021年底，住在陜寶雞的1歲多女童食指指尖被家中餵養的家兔咬掉，限於當地醫療條件，家長輾轉6個小時趕到寶雞高新醫院求醫已經是隔天晚上1點左右。醫生馬上為斷指再植手術，一般情況下一根斷指的恢覆期是一個禮拜左右。目前小女孩恢覆情況良好。

雖然大部分個案都有即時醫治，但對孩子來說，可能對溫柔兔子形象留下懼怕陰影。

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