飲料包裝「長出1根」太害羞！網狂問怎麼吸　她嬌喊：沒那麼渴過

▲ 神秘造型的泰奶包裝引人遐想。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國宋卡府一家手搖茶飲店近來在網路上爆紅，因為業者近日公開新款泰式奶茶和奶綠包裝，造型不禁令人聯想到男性生殖器，掀起當地消費者討論「到底怎麼吸」。台灣網友轉發後，也有女性網友忍不住留言，「我從來沒有那麼渴過，看到這飲料，真心覺得好渴好想喝」！

宋卡府的「茶院長奶茶蘭普萊路口分店」（ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล）24日在臉書公開飲料新包裝，只見一名紅衣女子手中拿著二包袋裝飲料，分別為泰奶和奶綠，鮮豔的顏色看來十分清涼解渴，飲料袋左邊下緣卻有一根突起，就像長出陽具一般。

這則貼文迅速爆紅，至今吸引5.1萬次分享及2.2萬讚，當地網友紛紛留言表示，「所以這要怎麼喝」、「那根的尺寸可以選嗎」、「想知道是用吸管喝還是用嘴」、「行銷的重要」、「感覺搭配啤酒也不錯」、「沒有示範怎麼喝的照片嗎」。

也有台灣網友轉發到臉書社團，掀起民眾討論，「我從來沒有那麼渴過，看到這飲料，真心覺得好渴好想喝」、「誰可以告訴我，喝個飲料拍照要馬賽克是正常的嗎」、「很有創意，一目鳥然」、「買來先冷凍結冰，好吃又好玩」、「太軟了，不行」、「這是要一口乾完的設計嗎」。

事實上，這家手搖茶飲店經常推陳出新，設計有趣的包裝，除了最基本的塑膠杯以外，先前也推出可以手提的飲料袋、飲料筒，或是加長版的飲料袋搭配超長吸管，藉此吸引民眾目光。

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