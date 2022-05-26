最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻　家人：以免婚前亂來

▲ 印尼一對學生情侶結婚，在網路上引起討論。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼南蘇拉威西省日前舉行一場特別的婚禮，一名年僅15歲的少年和16歲少女互許終生，眾多親友和村民都到場祝賀。由於二人都還是學生，穿上傳統婚禮服飾顯得更加稚氣，引發網友質疑，未成年者結婚是否適當。他們的家人則出面說明，是為避免二人在婚前發生關係，才會希望他們盡早結婚。

綜合《中國報》、當地《點滴網》（detikcom）報導，這場婚禮22日在南蘇拉威西省的瓦久縣（Wajo Regency）登場，15歲少年菲爾迪（Muh Ferdi）和16歲少女薩斯奇亞（Nikma Sari Saskia）穿著綠色的傳統服飾，在眾多親友見證之下完婚。

薩斯奇亞友人阿里斯證實，婚禮已經舉行，而這對新人目前都還是高中生。他們的婚禮畫面在網路上瘋傳，被網友指為印尼最年輕的夫妻。不少民眾認為，以他們的年紀來說，結婚為時過早，應該先完成學業，找到工作再結婚；也有人認為，他們的家人是為了雙方家庭的利益，才會安排二人結婚。

阿里斯透露，他們是在家長撮合之下結婚，且雙方家庭是遠親，為了促進二戶人家的關係而安排這段婚姻。雙方家長受訪時則宣稱，二人已經交往許久，為避免他們「通姦」，發生婚前性行為，才會早早安排婚禮，菲爾迪的父親還送他一塊土地，做為結婚禮物。

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