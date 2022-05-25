國軍「偵搜戰鬥車」還在研發　中國竟已出模型還只賣160元

▲軍方尚在規劃中的國產新型國產偵蒐戰鬥車的規劃、外型。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國防部2021年推出「鐵騎專案」，編列5億6000萬元預算，研發不同構型的四輪裝甲戰術輪車，但最近被媒體發現，軍備局連樣車都還沒曝光，中國製造的模型就已經在網路上販售，且售價僅160元新台幣；不過，其實軍方早在2021年3月，就已經於送交立法院的專案報告書中揭露其規劃與設計外型。

由於國軍悍馬車已漸老舊，因此國防部推出「鐵騎專案」，編列預算研發不同構型的裝甲戰術輪車，預計今年（2022年）底可以完成首輛原型車，規劃在2024年完成作戰測評。

不過，最近有媒體發現，軍備局連「樣車」都還沒曝光，就已經出現中國製的模型，車身還印有我軍陸軍的軍徽，還僅售價160元新台幣；特別的是，上頭還搭載類似30鏈砲的武器，這讓外界質疑軍方有機密外洩的嫌疑，國民黨立委馬文君就表示，「都是保密階段，為何對岸可以看到？」

在國內軍事社團、粉絲專頁也有討論，台海軍情員粉專就有分享此訊，底下就有網友表示，「有內鬼」、「查查看是不是還有弊案」、「證明國軍真的很多線人」；不過也有人認為，這要仿很簡單，中科院都貼圖片了。



對此，軍備局表示，偵搜戰術輪車尚未公布外型，媒體刊載市售模型之外型及武器顯屬臆測，與實車不同；而國造武器裝備設計階段，均於機敏處所執行研發，研發團隊亦簽署保密切結，所有設計製造藍圖均以機密資訊存管，嚴防資訊外洩。

事實上，早在2021年3月份，國防部就已釋出規劃打造4輛國產新型「偵蒐戰鬥車」樣車的訊息，而初步的規劃及外型，也早出現在送交立法院的專案報告書中，當時也有諸多媒體有報導釋出訊息與初步外型設計。

國防部當時表示，新的國產偵蒐戰鬥車未來將替換目前「悍馬偵搜車」或「M113甲車」，目的是解決悍馬車裝備老舊、馬力不足、維保困難、防護力不足、火力薄弱及缺乏監偵裝備等問題；而新型國產戰鬥車，未來將會提升新成立的聯合兵種營偵蒐能力。

國防部表示，新型偵蒐戰鬥車的主合約商由軍備局第209廠擔任，各項子系統分工上，工研院負責動力傳動系統、轉向承載系統、剎車中央胎壓系統及空調系統、電力電控系統等5大部分；至於中科院，則負責偵搜系統與底盤載具系統的車內通話系統、濾毒系統；另外，在遙控槍塔系統、車身構型與外掛裝甲、滅火系統等，則由軍備局209廠、205廠及202廠協力完成。

▼悍馬車。（圖／資料照）

