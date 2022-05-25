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悠遊卡公司今開放報名「暑期實習」　僅8名額！月領2.55萬元津貼

▲▼公車,悠遊卡,刷卡,搭車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲悠遊卡公司即日起開放報名「暑期菁英實習計畫」至6月7日為止。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡今年即將邁入發行20週年，邀請年輕學子一同發揮創意，即日起至6月7日止開放報名「暑期菁英實習計畫」預計招募6至8名有想法、有創意的大專院校在學學生，近距離參與悠遊卡的重要里程碑。

今年適逢悠遊卡公司20週年，已經邁入第8年的「暑期菁英實習計畫」意義格外不同，悠遊卡公司表示，只要有熱誠、具積極主動的學習態度者，皆能報名參加，即日起開始收件至6月7日止，報名者需錄製2分鐘內的自我介紹影片，並準備報名表等相關資料，預計招募6至8名，提供大展拳腳的機會。

「暑期菁英實習計畫」甄選對象，包括國內公私立大專學院在學學生，不限制科系，經書面審查、面試通過後任用，實習期間自7月1日起至8月31日止，任用期間享有實習津貼1個月2萬5500元，以及勞保、健保與新制勞工退休提撥。

悠遊卡公司表示，近年來國內重要企業都相當重視的實習活動，不但藉此讓學生可以提早認識企業環境及運作，做為進入職場前的準備，更可以藉年輕學生的思維及觀察為企業注入不同觀點，加強企業和年輕世代的連結，提升企業前瞻的視野。

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