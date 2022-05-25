　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快篩陽=確診喊了近一個月　侯友宜：中央動作快點是否可保護更多人？

▲▼侯友宜25日上午到板橋江翠大型篩檢站，瞭解轉型調整作業整備狀況。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者皮心瑀／新北報導

快篩陽視同確診措施預計5月26日上路全面實施，新北市長侯友宜表示，這件事情新北呼籲了快一個月，中央步履蹣跚這麼久，現在終於願意做了，但如果中央當時即知即行 ，有多少民眾可以不用淒風苦雨地排隊？有多少民眾不會因法傳系統卡關， 無法及早看診投藥？如果可以更早實施， 是不是就可以保護更多人？減少更多輕症轉中重症的人數？

侯友宜說，自己25日一早到已經設置一年多的江翠篩檢站了解整備演練的情況 ，江翠篩檢站是新北市最大的篩檢站，因應「快篩陽視同確診」， 江翠已經整備轉型成從快篩陽判讀、有疑義採檢到「中西醫門診+領藥」的一條龍服務，「看到最前線的醫護將轉型的江翠站整備的處處到位 ，我不禁感慨為什麼很多對人民好的防疫制度可以早做， 中央偏要拖這麼久？」

侯友宜指出，他5月1日就向中央疾呼「快篩陽等同確診，卡緊做！ 麥擱拖！」希望中央不要眼睜睜看著快篩陽的民眾， 還要忍受風吹日曬或是身體不適去排PCR， 做完PCR還因為中央法傳系統的大問題，苦苦等候判讀， 又要至少耗掉三天到五天，所以他不斷苦口婆心，一個月以來幾乎天天喊話中央，尤其他在最前線聽到所有醫師和專家都這麼分析，快速診斷、及時給予治療非常重要，唯有縮短時間，才能降低中重症或死亡率。

侯友宜感嘆，人命關天， 中央卻遲遲不肯施行，一直到5月12日才開放三類對象適用，到昨天才鬆口預計週四將全面適用，救人如救火， 怎麼救命政策卻要像擠牙膏一般，「我百思不得其解。」

侯友宜指出，面對問題應快速解決，讓醫護量能得以回頭過來守護中重症的病床，新北已經萬事俱備，包括遠距門診增加、防疫急門診轉型、親友代為門診增加、社區篩檢站轉型，只欠中央下令這道東風，新北市就可以立即啟動。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／樂天桃猿多人不適！　12人快篩陽
中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝
全民「快篩陽=確診」明上路　指揮中心公布5大「配合事項」
單日76死「史上新高」近半數沒打疫苗　2人30多歲青壯年
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例
快訊／中小學可直接放暑假？　教育部最新回應
LIVE／全民「快篩陽=確診」明上路　陳時中最新說明
黃安定居大陸22年「慘遭驅趕」！　痛訴真的累了：沒地方吃飯
2大族群接種疫苗　加送兩劑快篩
快訊／統一發票3-4月中獎號碼出爐　特別獎「32220402
快訊／Netflix下架73部！　三大張片單快補起來
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

援外政策白皮書照片還是馬英九　外交部認失誤：今年9月公布新版

確診洪峰將至！自主防疫苦到餐飲業　經濟部加碼行銷補助30億

高嘉瑜爆兆豐產刪網頁核保資訊　「公股產險都沒誠信如何以身作則？」

林智堅選桃園亮底牌？　鄭運鵬：選對會沒討論「底牌一定有我」

中國防疫堅持動態清零　陳建仁：WHO已呼籲「完全不可行」

快篩陽=確診喊了近一個月　侯友宜：中央動作快點是否可保護更多人？

台灣恢復正常生活關鍵指標曝！　陳建仁：第三劑疫苗接種達8成

投入年底選戰？　陳建仁給答案：台灣需要更多更好科學家

周玉蔻稱未特權採檢！徐巧芯打臉　「想繼續罵妳但怕妳氣到中風」

「外媒都覺得陳時中有公信力」　陳建仁：不簡單的領導人物

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

援外政策白皮書照片還是馬英九　外交部認失誤：今年9月公布新版

確診洪峰將至！自主防疫苦到餐飲業　經濟部加碼行銷補助30億

高嘉瑜爆兆豐產刪網頁核保資訊　「公股產險都沒誠信如何以身作則？」

林智堅選桃園亮底牌？　鄭運鵬：選對會沒討論「底牌一定有我」

中國防疫堅持動態清零　陳建仁：WHO已呼籲「完全不可行」

快篩陽=確診喊了近一個月　侯友宜：中央動作快點是否可保護更多人？

台灣恢復正常生活關鍵指標曝！　陳建仁：第三劑疫苗接種達8成

投入年底選戰？　陳建仁給答案：台灣需要更多更好科學家

周玉蔻稱未特權採檢！徐巧芯打臉　「想繼續罵妳但怕妳氣到中風」

「外媒都覺得陳時中有公信力」　陳建仁：不簡單的領導人物

失智老翁出門迷途脫水躺稻田裡　太保警即時協尋助找回

兒童確診恐併發腦炎！8大症狀勿輕忽　速掛兒童防疫門診好安心

援外政策白皮書照片還是馬英九　外交部認失誤：今年9月公布新版

快訊／只花25元！萊爾富開出1張千萬發票

明「快篩陽＝確診」全民適用！　防疫險理賠懶人包一次看

確診洪峰將至！自主防疫苦到餐飲業　經濟部加碼行銷補助30億

最高檢成立「查賄及暴力督導小組」　比特幣等列對價是賄選

自然感染保護力如打疫苗？　國際最新研究揭關鍵差異

竹科旁入主「全新未來城」！宏道新竹帝寶18萬坪美式別墅社區　台灣首見

不妙！桃猿又傳疫情　新增12人快篩陽

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

快訊／北市5月底公布紓困計畫　「減租一定有」9大項目盤點中

李眉蓁清冠一號留給長輩　陳其邁：不是養生茶

葉毓蘭「陰轉陽」！曝自己天天喝清冠茶防疫

快訊／陳時中選台北市長？　王世堅「非常不好」：他是台灣公共財

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　

當兵用的T91、65K2步槍要汰換了！　XT112新式步槍8月作戰測評

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

國民黨今提名蔣萬安選台北市　藍綠六都布局名單一次看

快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

快篩富翁？　葉毓蘭1天狂篩4次遭轟「真的大可不必」

最新民調曝！六都市長他防疫最好　陳時中不及格

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面