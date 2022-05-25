快篩陽=確診喊了近一個月　侯友宜：中央動作快點是否可保護更多人？

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者皮心瑀／新北報導

快篩陽視同確診措施預計5月26日上路全面實施，新北市長侯友宜表示，這件事情新北呼籲了快一個月，中央步履蹣跚這麼久，現在終於願意做了，但如果中央當時即知即行 ，有多少民眾可以不用淒風苦雨地排隊？有多少民眾不會因法傳系統卡關， 無法及早看診投藥？如果可以更早實施， 是不是就可以保護更多人？減少更多輕症轉中重症的人數？

侯友宜說，自己25日一早到已經設置一年多的江翠篩檢站了解整備演練的情況 ，江翠篩檢站是新北市最大的篩檢站，因應「快篩陽視同確診」， 江翠已經整備轉型成從快篩陽判讀、有疑義採檢到「中西醫門診+領藥」的一條龍服務，「看到最前線的醫護將轉型的江翠站整備的處處到位 ，我不禁感慨為什麼很多對人民好的防疫制度可以早做， 中央偏要拖這麼久？」

侯友宜指出，他5月1日就向中央疾呼「快篩陽等同確診，卡緊做！ 麥擱拖！」希望中央不要眼睜睜看著快篩陽的民眾， 還要忍受風吹日曬或是身體不適去排PCR， 做完PCR還因為中央法傳系統的大問題，苦苦等候判讀， 又要至少耗掉三天到五天，所以他不斷苦口婆心，一個月以來幾乎天天喊話中央，尤其他在最前線聽到所有醫師和專家都這麼分析，快速診斷、及時給予治療非常重要，唯有縮短時間，才能降低中重症或死亡率。

侯友宜感嘆，人命關天， 中央卻遲遲不肯施行，一直到5月12日才開放三類對象適用，到昨天才鬆口預計週四將全面適用，救人如救火， 怎麼救命政策卻要像擠牙膏一般，「我百思不得其解。」

侯友宜指出，面對問題應快速解決，讓醫護量能得以回頭過來守護中重症的病床，新北已經萬事俱備，包括遠距門診增加、防疫急門診轉型、親友代為門診增加、社區篩檢站轉型，只欠中央下令這道東風，新北市就可以立即啟動。