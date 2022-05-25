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社會 社會焦點 保障人權

小學生森林驚見「受傷鳥」！急找警察求援　牠珍貴稀有身分曝

▲▼ 0525貓頭鷹 。（圖／動保處提供）

▲三峽小學生合力救了這隻野生的貓頭鷹。（下圖同／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

宋姓安親班教師日前帶著一群三峽區國小生行經大雅路「森林公園」，同學們在草叢中發現一隻翅膀受傷的鳥，宋教師趁機機會教育，讓學生緊急討論後，學生們最後決定告知附近北大派出所由警察伯伯，再請動保處前往救援受傷的「鳥」，動保處專家到場後，才知道原來這隻鳥是台灣二級珍貴稀有種「領角鴞」。

宋姓安親班教師日前帶領桃子腳國小及柑園國小學生，行經三峽區大雅路「森林公園」，發現一隻受傷鳥類，無助窩在草叢中，這群學生中有幾位是四年級學生想起社會科老師上過「家鄉的機構與機關職能」，學生們開始吱吱喳喳討論起來怎麼救這隻鳥。

▲▼ 0525貓頭鷹 。（圖／動保處提供）

同學們討論過後決定不隨便移動、驚嚇動物，他們先打電話到附近的三峽北大派出所，請警察幫忙暫時守護小鳥，後續再轉知動保處接手救援，員警們獲報後，將受傷貓頭鷹裝進紙箱，開車護送牠去派出所，學生們才如釋重負疾步回安親班上英文課。

▲▼ 0525貓頭鷹 。（圖／動保處提供）

安親班宋老師表示，透過這次拯救貓頭鷹行動，學生們對本來「印象生硬」「遙不可及」的家鄉機關有了不一樣認識，動保處在得知這群動保小英雄事蹟後，特別頒發獎狀，鼓勵學生尊重生命、愛護動物善行。

▲▼ 0525貓頭鷹 。（圖／動保處提供）

動保處說，這次救援的領角鴞，經檢查後，左眼明顯受傷尚無法飛行，已請台灣猛禽研究會協助治療安置。領角鴞是角鴞，屬中體型最大，身長23cm~25cm，具小型耳羽簇，為夜行性小型鳥類，主以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食，是台灣二級珍貴稀有種。

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