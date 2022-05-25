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北市珠寶大亨遭「啃老女兒」謀財害命　能活下來全靠白冰冰

多病纏身的林姓老翁控訴女兒竟以「失智」為由把他送到安養院「軟禁」，企圖謀產害命。（示意圖／本刊繪圖組）

▲多病纏身的林姓老翁控訴女兒竟以「失智」為由把他送到安養院「軟禁」，企圖謀產害命。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市一名8旬林姓老翁，曾經中風、又罹患心臟病、高血壓、青光眼等多種疾病，反覆進出醫院，未料去年卻無預警被女兒阿玲（化名）送到桃園一處安養院，還以「失智」為由收走其所有證件和手機，不讓其他人探視，今年3月間他好不容易趁隙脫逃，才讓此事曝光。老翁控訴女兒是為謀奪變賣松山區近千萬元房產，才主導整起「軟禁害親父」事件，讓他相當「切心」，不排除對女兒提告。

老翁表示，自己30多年前與妻子離異，帶著當時年僅7歲的二女兒阿玲一起生活，他在兄弟飯店附近開了間珠寶店，結識許多政商名流，和資深藝人白冰冰交情頗深，經營得道同時也賺了不少錢，他父兼母職一路拉拔大了女兒，期間父女倆常結伴出國遊玩，包括澳門、香港、日本都曾留下足跡。

未料，老翁年紀老邁後病痛纏身，多次因為心臟病裝支架、高血壓、中風、青光眼等問題進出醫院，但他住院期間女兒卻鮮少出現，一度只有老翁年長的哥哥守在病床旁。奇怪的是，去年3月間老翁本要出院返家，卻被救護車送到一處陌生的桃園安養院且不由分說被軟禁起來。

由於老翁的手機、身分證、健保卡、金融卡全遭沒收，無法對外聯繫，有如人間蒸發，後來老翁哥哥見狀況不對，加上好友白冰冰熱心尋人，才透過關係得知老翁被關在安養院內，哥哥詢問是否能帶走老翁，卻遭院方以哥哥非直系親屬拒絕，且在探視2次後，就被院方拒絕探視。

就這樣過了近一年無人聞問的日子，老翁忍不住密謀脫逃，今年3月間他趁著清晨工作人員倒垃圾、門禁較為鬆散時搭電梯下樓，強撐著虛弱的身體，沒命朝大門跑去，出了門後又拐過巷子，正好看見一輛計程車經過，趕緊攔車坐上，要求司機快把他載到台北，並向計程車司機借手機撥打，才終於聯繫上哥哥，哥哥又驚又喜反問「你還活著！我以為你往生了！」

老翁自述在安養院期間，女兒阿玲不但一次都不曾現身，甚至沒跟他商量就賣掉了他繳貸款、以女兒名字買下的松山區復興北路千萬元套房，錢都進了阿玲口袋。老翁得知實情後，心酸又悲哀，他說自己被軟禁在安養院，罹患心臟病、高血壓、糖尿病等疾病，卻沒有醫生幫他看診，且連一劑新冠肺炎疫苗都沒打，怒控整起事件根本是「女兒謀財害命殺死父親！」

老翁親筆寫下遭女兒背叛、無預警送到安養院的過程，並說自己的手機提款卡證件全被沒收，內容字字血淚。（圖／民眾提供）

▲老翁親筆寫下遭女兒背叛、無預警送到安養院的過程，並說自己的手機提款卡證件全被沒收，內容字字血淚。

老翁表示，自己在安養院中曾因心臟疼痛，拜託院方聯繫小孩帶他看病，沒想到小孩竟帶他去看精神科，還說他有失智症，當時醫護人員還問說「你爸狀況很好，怎麼會有失智」，老翁當時很不解，現在回想起來，安養院似乎是以此為藉口把他留在院內，限制行動。

日前，老翁向北市議員林瑞圖陳情，也在議員幫助下由社會局安置，後續不排除對阿玲提告，要給不肖女兒一個教訓。

而關於老翁不排除提告女兒遺棄罪一事，律師王志超表示，刑法第294條《違背義務的遺棄罪》規定在「對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處六月以上、五年以下有期徒刑。」所謂「無自救力之人」是指無法自己維持生存之人，而且必須不盡扶養、保護義務。對照老翁狀況，女兒雖違背父親意願但她持續支付相關費用，應不構成《遺棄罪》。

律師表示，如有失智症、監護宣告等狀況，入住安養院，院方會為其做評估，如情節嚴重會與家屬商量，限制其外出以防走失等意外。但如無醫師診斷證明或未經院方評估確認其失智狀況，將其監禁在安養院，控制其行動，已觸犯強制罪或妨害自由罪，可以報警提告。

關於是否有軟禁病父奪產一事，記者多次致電、寫簡訊試圖聯繫老翁的女兒，但截至截稿前，都未取得回應。記者也向安養院求證老翁是否曾遭軟禁，一名男子接聽問清記者來意和問題後，突然匆匆拋出「沒這回事，都是依照家屬合約規定的，我們沒辦法回答這個問題」，隨即掛上電話，記者再度致電，該安養院電話已無人接聽。

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