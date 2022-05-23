香燈腳情侶約好路過戶政所就結婚　白沙屯媽祖1舉動網驚：太強了

實習記者廖翊慈／綜合報導

苗栗縣白沙屯媽祖於520起駕，在這特別的日子裡，還意外牽起一段好姻緣，一對情侶去年因跟媽祖遶境而結識，進而交往後決定結婚，但因女方在國外工作，婚事便一直擱著。今年2人就約定，若此次遶境有經過戶政事務所，便直接去登記結婚，沒想到這位「強大媒人婆」也讓2人如願，520起駕第一天中午，就到戶政事務所旁的汽車修配廠休息，2人因此依約定辦理結婚登記。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎，20日凌晨從苗栗通霄鎮拱天宮起駕，當天一早便進入台中市海線，中午駐駕梧棲汽車修配廠休息，而在附近約走路2分鐘的距離，就是梧棲戶政政事務所，讓一對情侶就地登記結婚。

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▲兩人因去年媽祖遶境而結識。（圖／翻攝自YouTube）

這對情侶表示，2人是在去年的白沙屯媽祖遶境相識，交往半年後有了結婚的共識，但無奈女方因為工作的關係，時常會到國外出差，因此兩人的婚事就一直擱在一旁。今年在這次遶境前，2人便約定好，如果媽祖鑾轎有經過戶政事務所，就直接進去辦理結婚登記，沒去的話就算了。

結果就在520遶境第一天中午休息時，真的經過戶政事務所，男方表示，「原本還想說如果（媽祖）只是經過，沒有停下來，我們也不會去登記。」但媽祖中午卻真的在戶政政事務所附近的修車廠休息，趁著媽祖在休息時，2人便跑去戶政事務所登記結婚，完成了終身大事。

這段意外如願的姻緣，也讓許多網友大讚媽祖神功，在留言區刷一排恭喜，「媽祖做媒牽的好姻緣，恭喜~要一直幸福喔」、「真棒⋯媽祖婆賜姻緣⋯一定會幸福的」、「棒棒恭喜兩位！ 這媒人婆太強大了」、「好幸福唷，緣份很神奇」。