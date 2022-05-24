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大雨夜襲15縣市！「紅爆雷雨」連轟3天　鄭明典曝熱區：雨勢持續

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲紫色區塊不斷發展，台灣有雷雨區活動 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今（24日）晚10時15分持續針對15縣市發布「大雨特報」，晚間至明（25日）天北部、嘉義以南、南投地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生機率。局長鄭明典下午就示警，紅外線雲圖可見，南台灣已有「紫色區塊發展起來了」，將有雷雨區活動；晚間全台時雨量分布則顯示，今天主要雨區集中在台中以北，這種雨型的雨勢也會相對持續。

【大雨特報】區域15縣市－
 基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面雨帶南下後全台雨勢持續 。（圖／中央氣象局、NCDR）

鄭明典指出，今晚8時至9時的時雨量分布顯示，降雨熱區落在台中以北，包括台中山區和部分南投，這種雨型來自濕暖氣流爬升在冷空氣上，並持續越過北部山區，暖濕空氣的來源持續，雨勢也會相對地持續。

氣象局預報，今晚至明天鋒面仍在台灣附近，今晚開始鋒面主要雨帶南下後，大氣較為不穩定，各地皆有陣雨或雷雨，北部、東北部地區降雨會比較持續、廣泛，中南部地區的降雨較為短促、突然，西半部及東北部地區有局部大雨發生機率，尤其北部地區及中部山區甚至接近豪雨等級，東部、東南部地區的降雨則較局部、短暫。

氣溫方面，清晨各地低溫大多落在21到24度之間，白天高溫上，北部地區預估約23到25度，中部及東部、東南部則約26到28度，體感較為溫暖舒適，南部仍可以達到接近30度左右的高溫，感受上較為悶熱。

氣象局指出，26、27日（周四、五）鋒面在台灣附近移動，加上暖濕西南風帶來的水氣，大氣環境較不穩定，其中可能有強對流發展，造成短延時降雨；26日西半部及東北部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；27日鋒面逐漸北抬，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並仍容易有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

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