國小司令台被政府52萬出賣　新地主「6倍轉售」學校買不起挨告

▲台中太平區坪林國小挨告。（圖／資料照）



文／中央社

台中市太平區坪林國小司令台被國有財產署以新台幣52萬元標售，得標者曾要求校方以300萬元購回，司法訴訟中。台中市教育局表示，協助學校聘僱律師，後續依判決結果辦理。

台中市議會24日召開定期會市政總質詢，國民黨籍台中市議員賴義鍠質詢指出，有50年校史的太平區坪林國小，司令台竟被國有財產署以52萬元標售，得標者要求校方以近6倍價格買回。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市教育局長楊振昇表示，已請相關單位協助，必要時協助學校聘請律師，後續依判決結果處理。教育局以文字稿補充說明，此案經法院一審判決認為原告「有謀取高額買賣價差利益之目的，構成權利之濫用」，原告不服上訴中。

▼司令台被法拍，得標者6倍價轉賣學校。（圖／資料照）



坪林國小指出，司令台加上周邊土地約有50坪，這塊地在建校之初有許多共同繼承人，但沒人辦理繼承，這塊地默默成為校地，後來經過法定捐贈程序，最後收歸國有。

2016年，校方發現有人到學校看地，才得知這塊地被國有財產署上網標售，但礙於是校地，有意願投標者打消念頭，曾向教育局反應此事並未獲得處理。

司令台及周邊土地在2018年被以52萬元標售，但得標者要求學校以300萬元購回，校方希望以100萬元和解，但得標者不同意，才透過司法途徑。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完