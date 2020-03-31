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大手筆！竹南鎮公所購買抗疫物資　加發近萬名學童2千元紅包

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▲竹南鎮公所為防治疫情擴散，採購罩中罩及抗菌噴霧劑等防疫物資，維護鎮內民眾及學童健康。（圖／記者黃孟珍攝）

▲竹南鎮公所為防治疫情擴散，採購罩中罩及抗菌噴霧劑等防疫物資，維護鎮內民眾及學童健康。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

竹南鎮公所為防治疫情直續擴散，自費採購罩中罩15萬片，在地商界人士贊助35萬片，共計50萬片罩中罩，發放給民眾搭配口罩使用，延長口罩使用時間；也採購1萬2000瓶抗菌噴霧劑，分送至鎮內34家幼兒園及8所國小使用；公所更祭出大禮，首度發放鎮內國小及幼兒園每人2000元教育補助金，共計9400名學童受惠。

鎮長方進興指示，採購罩中罩發送鎮民搭配口罩使用，以延長口罩使用時間；罩中罩由公所購買15萬片，苗栗福德扶輪社及廠商麥世科股份有限公司合送35萬片，共計50萬片；竹南鎮民每人分發5片，屆時將由公所民政課里幹事及各里里長協助發送至各戶。

方進興表示，也感謝鈞堡國際有限公司，以遠低於市價的優惠價格，由公所採購抗菌噴霧劑共12000瓶,分送至鎮內34家幼兒園及8所國小，每位學童各1瓶，讓學童能隨身攜帶，隨時隨地做好手部清潔抗菌防護，讓父母也能較為安心。

竹南鎮公所更表示，2020年首度發放鎮內國小及幼兒園每人2000元教育福利政策補助金，共計9400名學童受惠，預計5月底發放完畢，家長需填妥身份證明及匯款帳號，繳回學校後即可。

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