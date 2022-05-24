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大陸 大陸焦點 特派現場

用歌詞警告拜登　陸外交部：朋友來了有好酒「豺狼來了有獵槍」

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）23日稱願動用武力保衛台灣，但24日卻又強調美國對台政策沒有改變。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌以中共愛國歌曲《我的祖國》中的歌詞來回應，「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱道，朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的，有獵槍。」

汪文斌在例行記者會上表示，美方費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲，但他想提醒美方的是，世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐；世界上也沒有任何力量，包括美國在內，能夠挽救台獨勢力失敗的命運。

▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲▼ 美國總統拜登於美日峰會會後記者會。（圖／路透）

汪文斌指出，美國違背在台灣問題上所做的承諾，虛化、掏空一個中國原則，明裡暗裡慫恿支持台獨分裂活動，「如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。」

汪文斌說，「我們正告美方，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的共識，也是美方作出的承諾。」

汪文斌還說，一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞「兩個中國」和「一中一台」的紅線不容踐踏，「中方有充分的信心、充分的能力、充分的準備，堅決遏制台獨分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。」

汪文斌還引用中共愛國歌曲《我的祖國》中的歌詞特別強調，「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱道，朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的，有獵槍。」

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