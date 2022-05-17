盼交部下猛藥救命　客運爭補助票價天天85折

盼▲客運業者爭取票價補貼推出優惠刺激旅客回流。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

不堪虧損，客運業醞釀停駛出現骨牌效應，交通部今(17日)將祭出振興取代紓困盼客運業續營，國道客運業者則拋出振興解方，爭取下半年起連假優惠常態化，由公路總局補貼客運天天推出8.5折票價優惠，連假則下殺7折。

交通部長王國材今(17日)下午將與客運業者視訊「網聚」，擬推出振興方案鼓勵業者暫緩停駛部分路線，對此，不具名國道客運業者表示，交通部態度一百分，可是是不能解決問題，要打個問號。

國道客運業者透露，主要國道客運業者已向公路總局提出「乘客回流刺激方案」，鼓勵旅客回流，業者要的不是補助客運公司，這可直接補助旅客，越多旅客搭乘，自然可以振興客運業。

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國道客運業者表示，該乘客回流刺激方案爭取將過往的連假優惠常態化，希望下半年開始天天推出8,5折搭車優惠，連續假日折扣要更低，希望票價有7折優惠，優惠差價由公路總局補貼，這樣才能真正刺激旅客搭乘客運並達到振興效果。

對此，公路總局則表示，這是選項之一，但仍要考慮經費資源，將與業者研擬可行方案；另外協助客運業者融資貸款則比較明確，中小企業者貸款額度最高可達1.5億元，非屬於中小企業者貸款額度最高5億元，不超過當次申請時實收資本額之半數為限，貸款年限最長為五年，其中寬限期二年。