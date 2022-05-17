客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

▲客運業因疫情導致運量大跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

客運業受疫情影響，旅客攔腰崩跌，打算停駛多條路線，交通部長王國材於今(17日)下午邀集公路客運業召開座談，針對客運提出10大訴求、運輸業營運困難等全盤討論，王國材表示，他已向行政院爭取一筆經費，預計6月到8月對觀光和運輸業振興，金額目前仍不便透露，但坦言未超過10億元。

業者會中提出10大訴求，包括偏遠服務路線虧損補貼款、因應疫情辦理營運運用補貼、客運業者信貸額度、公路客運路線不續營退場機制、電動大客車補助、新竹客運不續營案、降低營運成本、增加客運客源、駕駛人力缺乏、國道客運運價檢討調整。

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交通部長王國材裁示，除公路總局就偏遠服務路線營運虧損補貼應再加速撥款速度，並精算經費以足額補貼辦理外，也請公路總局構思振興補助方案，激勵業者載客增加收入。另有關新竹客運多條路線無續營意願部分，王國材也指示公路總局協助客運業者路線優化整併或轉變營運型態等，半年內提出協助方案請竹客持續服務。

至於紓困金額貸款部分，王國材會中要求公路總局儘速公布申請日期，並依要點規定辦理銀行受理相關事宜，以協助營運困難之公路汽車客運業申請貸款。

公路總局局長陳文瑞表示，公路總局已爭取貸款總經費10億元，可協助客運業者融資，另經濟部這邊也可開放中小企業最高貸款1.5億元，非中小企業可代5億元，經濟部希望各業者申請經濟部這邊的貸款，不足夠可再額外申請交通部這邊的增貸，額度比較經濟部規定。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

另為增加客運客源，王國材部長也要求觀光局配合修正獎勵旅行業推廣特色團體旅遊，在以遊覽車及租賃車為主要旅遊運具下，也將國道及公路客運納入與高鐵、台鐵相同可做為配套之銜接交通工具。另針對駕駛人力缺乏問題，將於今年下半年啟動駕駛員就業安心方案。

王國材也呼籲客運業界以更宏觀角度，檢視現行產業結構，趁機做些調整，部份客運業者過去以三、五條路線的小規模經營模式，在因應市場的變化下須重新改變經營策略；客運業者也要改變思維，以合作取代競爭，透過聯合排班方式提供服務，爭取客源。

王國材表示，公路、客運是民眾相當倚賴的運輸工具，公路客運業者與其他公共運輸業者間透過相輔相成，就能進一步提升公路客運的競爭力。另新竹客運虧損部分也會協助，虧損將足額補貼，另針對整體客運業營運將以振興取代紓困，按照旅客人頭或班次，將由公路總局去研究振興辦法，他花很多力氣，已經跟行政院爭取一筆錢，針對觀光業和運輸業於6月到8月陸續祭出振興方案，初步行政院同意會協助。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會理事長李博文則表示，業者原期盼紓困，但交通部要朝振興方向來做，從運量、班次和出車數來努力，目前載客率一直降低，將研議如何增高，另針對代駛路線以及虧損路線也希望有退場機制，疫情下業者都滿辛苦的，很多路線經營部下去，不續營路線如何退場，代駛要到何時，應給業者妥善退場機制。

公路總局則表示，目前有16條代駛路線，其中確實有業者代駛不續營路線已經2年，未來將與公會研議合理代駛制度，3月內提出方案。