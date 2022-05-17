　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲客運業因疫情導致運量大跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

客運業受疫情影響，旅客攔腰崩跌，打算停駛多條路線，交通部長王國材於今(17日)下午邀集公路客運業召開座談，針對客運提出10大訴求、運輸業營運困難等全盤討論，王國材表示，他已向行政院爭取一筆經費，預計6月到8月對觀光和運輸業振興，金額目前仍不便透露，但坦言未超過10億元。

業者會中提出10大訴求，包括偏遠服務路線虧損補貼款、因應疫情辦理營運運用補貼、客運業者信貸額度、公路客運路線不續營退場機制、電動大客車補助、新竹客運不續營案、降低營運成本、增加客運客源、駕駛人力缺乏、國道客運運價檢討調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材裁示，除公路總局就偏遠服務路線營運虧損補貼應再加速撥款速度，並精算經費以足額補貼辦理外，也請公路總局構思振興補助方案，激勵業者載客增加收入。另有關新竹客運多條路線無續營意願部分，王國材也指示公路總局協助客運業者路線優化整併或轉變營運型態等，半年內提出協助方案請竹客持續服務。

至於紓困金額貸款部分，王國材會中要求公路總局儘速公布申請日期，並依要點規定辦理銀行受理相關事宜，以協助營運困難之公路汽車客運業申請貸款。

公路總局局長陳文瑞表示，公路總局已爭取貸款總經費10億元，可協助客運業者融資，另經濟部這邊也可開放中小企業最高貸款1.5億元，非中小企業可代5億元，經濟部希望各業者申請經濟部這邊的貸款，不足夠可再額外申請交通部這邊的增貸，額度比較經濟部規定。▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 台鐵局長杜微 高公局長趙興華 台鐵五一不加班相關報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

另為增加客運客源，王國材部長也要求觀光局配合修正獎勵旅行業推廣特色團體旅遊，在以遊覽車及租賃車為主要旅遊運具下，也將國道及公路客運納入與高鐵、台鐵相同可做為配套之銜接交通工具。另針對駕駛人力缺乏問題，將於今年下半年啟動駕駛員就業安心方案。

王國材也呼籲客運業界以更宏觀角度，檢視現行產業結構，趁機做些調整，部份客運業者過去以三、五條路線的小規模經營模式，在因應市場的變化下須重新改變經營策略；客運業者也要改變思維，以合作取代競爭，透過聯合排班方式提供服務，爭取客源。

王國材表示，公路、客運是民眾相當倚賴的運輸工具，公路客運業者與其他公共運輸業者間透過相輔相成，就能進一步提升公路客運的競爭力。另新竹客運虧損部分也會協助，虧損將足額補貼，另針對整體客運業營運將以振興取代紓困，按照旅客人頭或班次，將由公路總局去研究振興辦法，他花很多力氣，已經跟行政院爭取一筆錢，針對觀光業和運輸業於6月到8月陸續祭出振興方案，初步行政院同意會協助。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會理事長李博文則表示，業者原期盼紓困，但交通部要朝振興方向來做，從運量、班次和出車數來努力，目前載客率一直降低，將研議如何增高，另針對代駛路線以及虧損路線也希望有退場機制，疫情下業者都滿辛苦的，很多路線經營部下去，不續營路線如何退場，代駛要到何時，應給業者妥善退場機制。

公路總局則表示，目前有16條代駛路線，其中確實有業者代駛不續營路線已經2年，未來將與公會研議合理代駛制度，3月內提出方案。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！戀愛細節首公開網炸鍋
10歲女童每天「吃避孕藥」！母哽咽曝：吃8個月了　背後真相曝
高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」
喉嚨痛像刀割！確診「4症狀該吃什麼」　營養師一圖秒解
黑人會曬黑？　在台「實測20分鐘」結果網笑瘋：長知識
快訊／學生確診總數逼近10萬！全台2133所園校停課
客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」
快訊／國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦發聲了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

居隔女叫早餐遭丟「電線桿旁」！外送員：公司叫我放的　平台回應了

疫情期間守護病人和住民　埔榮今年調薪4%犒賞自聘照服員

快訊／學生確診總數逼近10萬！單日+8700　全台2133所園校停課

16年沒漲　客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」

桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦：5／21前決定

孕婦腹痛急診PCR陽性　東港安泰醫院緊急剖腹…母子均安

雲林4長照機構群聚感染　張麗善今開視訊會議關心防疫整備

嘉縣+554！確診同住家人以篩代隔0+7　免費提供3支快篩劑

水煮蛋放機車半個月！他打開車廂狂罵「比死老鼠還臭」...驚悚照曝

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

居隔女叫早餐遭丟「電線桿旁」！外送員：公司叫我放的　平台回應了

疫情期間守護病人和住民　埔榮今年調薪4%犒賞自聘照服員

快訊／學生確診總數逼近10萬！單日+8700　全台2133所園校停課

16年沒漲　客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」

桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦：5／21前決定

孕婦腹痛急診PCR陽性　東港安泰醫院緊急剖腹…母子均安

雲林4長照機構群聚感染　張麗善今開視訊會議關心防疫整備

嘉縣+554！確診同住家人以篩代隔0+7　免費提供3支快篩劑

水煮蛋放機車半個月！他打開車廂狂罵「比死老鼠還臭」...驚悚照曝

4.3萬房租太貴！男搬進公司「當自己家」省錢爽住　1200萬人看呆

台波蘭簽訂三大合作備忘錄　聚焦半導體、電動車盼台商投資

曾俊欣、莊吉生法網會外賽過頭關　第二輪將上演台將內戰

鍾欣怡自曝半年胖到「褲子穿S→L號」　原因曝：不敢站上體重機

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！戀愛細節首公開網炸鍋

最後一天供應汽油！　斯里蘭卡全國經濟「連鎖崩壞」

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」包衛生棉　醫一照驚：第三期了

高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

尪性慾旺「結婚22年天天行房」！　人妻崩潰哭訴：發燒感冒也不能停

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

0劑疫苗確診「4天後康復」　他怨1句...網戰翻

台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

中重症+61！38人重症死「2人僅30多歲」

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

即／高雄+4761！　2年齡層染疫增加

更多熱門

相關新聞

台被美CDC列入高風險　日韓紐早就上榜

台被美CDC列入高風險　日韓紐早就上榜

美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新旅遊警示名單，在目前最高第三等級的「高風險國家與地區」中，新增4個包含台灣在內的國家與地區。部分台灣民眾對此感到相當憂心，是否代表台灣疫情已經失控，被世界列為黑名單，但事實上包括日本、南韓、香港，還有「防疫模範生」紐西蘭，不但都在3級榜上，甚至還曾經登上更危險的4級名單。

南投副議長「獻聲」：2度快篩陰

南投副議長「獻聲」：2度快篩陰

0＋7恐有黑數？柯：原則支持中央政策

0＋7恐有黑數？柯：原則支持中央政策

被批缺乏同理心　柯：議員主張爽約？

被批缺乏同理心　柯：議員主張爽約？

居隔單亂象不斷　北市衛生局：中央有持續優化系統

居隔單亂象不斷　北市衛生局：中央有持續優化系統

關鍵字：

新冠肺炎客運

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

更多

最夯影音

更多
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面