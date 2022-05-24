吳釗燮：繼續爭取參加IPEF　發揮所長貢獻國際社會

▲外交部長吳釗燮受訪。（圖／翻攝自共訊畫面）

記者呂晏慈／台北報導

有關台灣未納入「印太經濟架構」（IPEF）名單，外交部長吳釗燮24日受訪表示，該平台是對外開放的，不會排除包括台灣在內的任何一個國家，外交部將繼續爭取參加，以期能發揮所長、貢獻國際社會。

吳釗燮今下午出席「終止性別暴力」國際研討會開幕式後受訪指出，台灣的確沒有在第一輪IPEF創始成員當中，但是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已經對外說明，IPEF這個平台是對外開放的，不會排除包括台灣在內的任何一個國家，外交部將繼續爭取參加IPEF，讓台灣在這個平台上面，能夠發揮我們所長，貢獻國際社會。

另外對於台美貿易關係，吳釗燮說，上周五行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Chi Tai）對談，會後宣布台美雙方團隊將會密切磋商，來深化台灣、美國貿易堅實的關係，「我們對此抱持高度的期待」，會努力讓台美經貿關係更加密切。

此外，吳釗燮也說，我方感受到美國各界對於台灣各界支持的力道越來越強，美國在《台灣關係法》和「六項保證」之下的各個承諾，一直都是非常的強勁，美國官員也不斷重申其對台灣的支持堅若磐石，而我方也會持續深化雙方關係，尤其是在安全方面的關係。

吳釗燮表示，從烏克蘭戰爭中，大家也可以感受到「自助而後人助」，烏克蘭因為有堅定自我防衛的決心，因此受到國際社會的支持，所以，台灣也要展現自我防衛的決心，捍衛自己的民主和生活方式，強化自我防衛的能力，這才是捍衛台海穩定以及區域繁榮的最佳方式。