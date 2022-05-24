口服藥物單日發7431份創新高！陳時中：周四起發藥速度會更快

▲輝瑞新冠口服抗病毒藥物Paxlovid。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

口服抗病毒藥物使用人數再創新高！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，經過週末後，藥物使用趨向正常，昨日共發出7431人份，該使用量與需要使用的人數和整體病例漸趨一致，本週四全民快篩陽性等於確診有望上路，屆時民眾快篩陽性就可經醫師診斷後直接領藥，相信藥物使用比例會再增加。

依據指揮中心統計，昨日共發出輝瑞Paxlovid共5860人份，默沙東莫納皮拉韋也發出1571人份。陳時中強調，口服抗病毒藥物並非人人都需要，因研究指出，在65歲以下、沒有高血壓、糖尿病等風險因子者，用藥與否在治療上並無差異。隨著快篩陽性等同確診上路後，有需求者有望盡快領到藥物。

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中央流行疫情指揮中心日前陸續公布口服抗病毒藥物可使用對象，一度把吸菸納入風險因子。但指揮官陳時中昨宣布，專家開會後認為證據不足，因此把「吸菸」或「已戒菸者」從風險因子中移除。

根據最新修訂的適用條件，高風險因子包含癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、孕婦與產後6週內婦女（僅適用Paxlovid，不適用莫納皮拉韋）、慢性肺病、肺結核、慢性肝病、失能、精神疾病及失智症、BMI大於30、影響免疫功能疾病。

▲5/24口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大