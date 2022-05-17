攝影師創社團吸妹！給少女5千拍露點照...印經書、送街友便當免關

▲曾男在臉書創數個「萌」字號社團，吸引年輕美眉當他模特兒。（圖／翻攝臉書）

記者黃宥寧／台北報導

曾姓攝影師於臉書創立多個「萌」字號的社團，並PO出正妹cosplay或清涼照，藉此吸引年輕女生當他模特兒。曾男前女友擔心私密照被外流因而報警，檢警發動搜索，在他手機、電腦發現大量女子裸露胸部、下體照，其中更有2名女高中生唯美照。士林地院審結，依拍攝少年為猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，支付公庫30萬元。

曾男從2019年起，臉書上創立社團，時常po出年輕女子cosplay或穿著清涼照，並以這些照片招募更多年輕女性當他的模特兒，宣稱可幫忙拍出萌萌的「唯美照」，曾男的前女友因為也當過鏡前主角，分手後擔心裸露照片會外洩，因此向台北市刑大報案。

檢警2021年4月間發動搜索，赫然發現曾男握有數10名年輕女性作各種打扮與姿勢的猥褻影像，記憶卡多達73張，當中更有2名未滿18歲女高中生。

進一步追查，得知曾男於2019年間，明知少女小琪、小安（化名）未滿18歲仍就讀高中，竟仍以5000至6000元代價，邀約她們前往攝影棚拍攝裸露胸部、下體等猥褻照。

▲曾男創臉書社團，竟找2名未成年少女拍裸露照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

法官審酌2名少女未滿18歲，心智發育尚未完全健全，思慮也未周詳，曾男竟拍攝2人為猥褻行為電子照片以滿足私慾，對於2名少女身心健全、人格發展均產生不良影響，斟酌曾男曾在1994年違反妨害兵役治罪條例案件經法院判處罰金，及2002年因施用毒品送觀察勒戒外，無其他前科，坦承犯行，但2名少女及法定代理人未能到庭，導致無法達成和解。

士林地院兼衡曾男案發後已不再從事攝影，且多有捐贈宮廟、助印經書、捐贈育幼院、發送街友便當等公益行為，根據收據、感謝狀等，顯見有悔意，已婚育有1名未成年子女，目前以販賣英文教材，依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，共2罪，各處有期徒刑1年2月；應執行有期徒刑1年10月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，緩刑期內向公庫支付30萬元及接受法治教育6場次。