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曝「1：15」關鍵數字　醫嚇死：不多死幾個才有鬼

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心行文各醫院，要求放寬專責病房的護病比，引發基層醫療反彈。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，1比6到7的護病比，護理師都可以忙成這樣，「我看到還有1比9、12、15的，我真的嚇死，我會覺得這種人力比若真的實踐，出現在專責病房，不多死幾個才有鬼。」

▼護理師忙到快晚間8時，才有時間啃午餐的包子。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

（圖／翻攝姜冠宇臉書）

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姜冠宇23日在臉書說，快晚間8時，他的24小時專責病房連班後下班，吃飯間發現護理師躲在角落啃微波加熱的包子，他問「妳不是白班的？（本應下午4點下班）」，聽到護理師說「啊我就現在才忙完啊」，讓他直呼「這不會是妳的午餐吧」？

「護理師微微點頭，繼續滑手機啃包子，這已經是她一個月以來的生活了。」姜冠宇指出，各位制定政策的大人們，你們是否忘記了年輕時曾經這樣生活？那是對的嗎？忙到可以完全忽視自己的脫水和低血糖，超時下班後像難民一樣把沒吃的午餐當晚餐啃？

▼疫情大爆發，醫護人力吃緊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,現場醫護人員的防護衣上除了寫有自己的名字方便辨識，有些更是寫上了「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」、「任務圓滿」等字句為自己打氣也激勵團隊士氣。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

姜冠宇提到，確診數字表面下降了，那是給一般民眾高興的，但對於醫護第一線、醫療品質的挑戰才剛開始，重症死亡數是延遲指標，這沒人有異議吧？其實今年開始，沒有國家在比確診數，都在比死亡數，比有沒有爛尾。

姜冠宇表示，很多人都在講「如何降低死亡率」，大談有沒有放寬快篩陽確診、即早投藥，在他來說，那都是肯砸錢，最後都可以做到，「然而在我來看，真正有沒有爛尾的關鍵，是有沒有堅持住『護病比』，1比6到7的護病比，護理師都可以忙成這樣，我看到還有1比9、12、15的，我真的嚇死。我會覺得這種人力比若真的實踐，出現在專責病房，不多死幾個才有鬼。」

姜冠宇說，發藥、處理住院出院翻床之外，每天至少2、3個血氧掉、這個抽搐、那個躁症發作拔針，還有老人家無緣無故不斷亂按鈴，處理一個快死的，另外一個不知不覺猝死，這是低人力下，你會應變不及，不是認為重症致死率太高嗎？

▼疫情大爆發，醫護人力吃緊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市婦幼醫院婦幼急診,救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,重症病患。（圖／記者李毓康攝）

姜冠宇說，「那這個原則我們就應該要把持啊，這是醫療品質耶」，變異株帶給台灣的影響，可以改進很多事情的看法，比如通訊診療、比如各種行政應變，就算沒有做到好成績，也可以是好的開始，卻拉低了護病比的底線，讓台灣水準變差，預期照護死亡率也增加，這不是倒行逆施且爛尾嗎？

姜冠宇直呼，「放寬護病比，我真的覺得拉低我們的底線，不應該啦」、「如果是真的各種沒辦法，我也就言盡於此啦，不再講了。但是我覺得環境未來建構方向，是要把醫療人員的心拉回來，這是很重要的。」

疫情嚴重，醫護人力吃緊，指揮中心日前行文各醫院，要求放寬專責病房的護病比，醫學中心1比9、區域醫院1比12、地區醫院1比15，引發醫護反彈。指揮官陳時中近日回應，整體護病比本來就這樣子，「我們只是恢復正常，原本是1比5計算，我們就人增加錢也增加，讓津貼或獎勵合理化。」

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