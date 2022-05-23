明起「濕又熱」梅雨彈連炸4天！這區雨勢最猛烈　放晴時間點出爐

▲梅雨鋒面明起影響台灣天氣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面逐漸靠近，明日開始到週五影響台灣天氣，全台有雨，其中西半部、東北部嚴防局部大雨。此外連南海西南季風水氣也會北上，與鋒面搭配在一起，導致天氣更加不穩定，中北部尤其沿海地區容易出現大雨。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，梅雨面將於明日接近台灣上空，預計會停留至週五，同時在南海的西南季風水氣也會逐漸北上，雖然鋒面結構、西南季風強度都不是特別強，但兩者搭配在一起容易使天氣不穩，各地降雨機率都高。

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▲未來一週天氣不穩，西半部、東北部有局部大雨。（圖／臉書天氣職人吳聖宇）

吳聖宇提醒，台灣海峽中北部海面比較有機會出現對流系統，連帶也會讓台灣中北部地區容易有局部較大雨勢發生的機會，尤其沿海地區雨勢最猛，這一波降雨看來沿海會下得比山區要多，西南風強度不夠，因此山裡面反而會下得比較少。

週末兩天鋒面北抬，整體降雨將會有逐漸減少的趨勢，但是因為台灣附近還是吹西南風，迎風面的中南部相對來講還是比較不穩定一些，預期仍會有局部短暫陣雨出現的機會，一整天斷斷續續有下雨的可能，其他地方則是轉為午後熱對流雷雨的天氣。

此外，吳聖宇指出，這段期間主要受西南季風暖濕空氣影響，濕度高、溫度較悶熱，即使下雨可能也不會有明顯涼意，人體感覺比較不舒服。