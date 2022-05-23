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獨／一張圖曝居家防疫現況　2天狂賣5成！藥局維他命C櫃位清空

記者吳奕靖／高雄報導

隨著新冠肺炎本土疫情發燒，出現了一個奇特的囤貨潮，記者前往高雄幾家連鎖藥局發現，一些維他命保健品的櫃位幾近被掃空，詢問藥師他們表示近期真的太多人來買了，所以連貨都來不及補，連他們自己想員購也都買不到。

▲丁丁藥局的維他命C櫃位都呈現空位 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新高橋藥局的維他命C櫃位都呈現空位 。（圖／記者吳奕靖攝）

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《ETtoday東森新媒體》記者21日晚間走訪多家國內知名連鎖藥局，發現丁丁藥局明誠店擺放維他命C的櫃子除了發泡錠之外，錠劑型都被掃到沒貨，整個架上全都沒了，找來藥局內的藥師詢問，他也只能雙手一攤表示，應該是2天內被掃光的，因為他在3天前員購的時候明明還有貨，現在竟然「一罐都沒有」，他說：「沒辦法，疫情不停發燒，來購買的人真的太多了。」

▲丁丁藥局的維他命C櫃位都呈現空位 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新高橋藥局的維他命C櫃位都呈現空位 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲丁丁藥局的維他命C櫃位都呈現空位 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲丁丁藥局的維他命C櫃位都呈現空位 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者23日詢問新高橋藥局，總藥師林鳴桐也表示，近期因為疫情升溫，民眾居家防疫的觀念增強，所以增強免疫力的維他命C真的有一種搶購熱潮，光是販售的量比平常多了5成，而且除了維他命C以外，維他命D也是另一個熱門購買物品，不過維他命D使用有其規範，過量可能會導致其他病變發生，藥師提醒使用時，還是要詢問。

▲丁丁藥局的維他命C櫃位都呈現空位 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲居家防疫相關的藥品都有缺貨的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

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