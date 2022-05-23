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快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增例66,247本土個案，另增36例境外和40例死亡。本土個案中以新北市15708例最多，也是唯一本土破萬的縣市。

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增66,247例本土病例，為 31,588例男性，34,625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(15,708例)，桃園市(8,636例)，高雄市(7,286例)，臺北市(7,185例)，臺中市(7,140例)，臺南市(4,501例)，彰化縣(1,979例)，屏東縣(1,973例)，新竹縣(1,927例)，基隆市(1,478例)，宜蘭縣(1,473例)，新竹市(1,300例)，苗栗縣(1,130例)，花蓮縣(1,033例)，雲林縣(906例)，南投縣(843例)，嘉義縣(568例)，臺東縣(549例)，嘉義市(317例)，澎湖縣(159例)，金門縣(119例)，連江縣(37例)，相關疫情調查持續進行中。

另外，今日新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月12日至5月21日，死亡日期介於5月6日至5月20日，

而民眾關注的快篩陽=確診本週全民適用，衛福部次長石崇良今上午表示，相關細節這禮拜一定會宣布，但目前還有一些流程需要跟基層醫師討論，因為基層醫師未來會扮演很重要的角色，過去要確診需要經過PCR，大部分沒辦法在基層診所判定，不過未來快篩陽就確診，不需要PCR，為了民眾方便性，會朝向由基層醫師參與協助。

不過由於日前北北基桃因確診人數多，陸續開設大型篩檢站分流採檢人潮，快篩陽=確診全民適用後，篩檢站PCR採檢勢必會減少，指揮官陳時中也表示，北北基桃84個篩檢站將轉型作為醫師診斷、給藥地點，屆時若有症狀但快篩陰性者，不用到醫院掛號就可到篩檢站做PCR確認，快篩陽性者也可在此判定領藥。

▲▼5/23新增確診。（圖／指揮中心提供）

▲5/23新增確診。（圖／指揮中心提供）
  

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