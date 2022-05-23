澳洲男女「半裸投票」超驚人　只因業者1句話！小編崩潰：一群瘋子

▲澳洲21日全國大選，上百位民眾只穿泳裝投票。（圖／翻攝Instagram@budgysmuggler）



記者吳美依／綜合報導

澳洲聯邦政府大選21日登場，卻有數百位民眾穿著清涼、現身投票所，女性下半身只穿比基尼褲，男性更是全身脫得精光，只剩三角泳褲，就是為了響應泳裝品牌Budgy Smuggler的優惠活動，「行使憲法賦予的不穿褲子投票權」。消費者踴躍程度驚人，也讓品牌社群小編不敢置信，「你們全都是瘋子，但是非常好的那種瘋子。」

▲澳洲民眾不畏低溫下雨，只穿泳裝就去投票。（圖／翻攝Instagram@budgysmuggler）



Budgy Smuggler發起優惠活動，只要身穿品牌泳衣前往投票，並且上傳證明照片，最後加上標籤「#SmugglersDecide」，就能獲得價值65美元（約新台幣1927元）的折價券。

儘管澳洲21日低溫下雨，卻有數百人不屈不撓完成挑戰，投稿照片數量之多，讓業者出乎意料，也成功引發全球話題。老闆林福斯（Adam Linforth）表示，「我們以為可能只有1、2人會這麼做，結果卻出現數百人。這對於Budgy Smuggler而言是蠻燒錢的一天。」該品牌也證實，所有上傳照片的粉絲都將在23日上午收到折價券。

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