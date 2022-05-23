批衛生局收紅包再號召吃瓜群眾灌爆　廖老大改口道歉：局長卡拍謝

記者游瓊華／台中報導

被稱為賽車教父的「廖老大」廖志賢21日晚間因不滿開設的飲料店被衛生局稽查，竟開直播飆罵衛生局「選擇性辦案」槓上市府，更離譜的是，廖老大還號召群眾電話打爆衛生局，連新聞局長鄭照新也呼籲冷靜，勿干擾防疫！廖志賢22日晚間又在臉書直播，向衛生局和衛生局長曾梓展表示「拍謝」，要求民眾勿再打電話去衛生局。新聞局長鄭照新也對此回應。

▲才號召吃瓜群眾灌爆衛生局，廖老大又開直播說對「局長卡拍謝」。（圖／翻攝廖老大臉書）



新聞局長鄭照新表示，對於具有社會聲量和影響力的店主，在昨晚直播向衛生局及局長表示歉意，並呼籲粉絲不要打電話給衛生局造成困擾一事，台中市政府表示欣慰。

廖老大臉書上有超過54萬名粉絲，因不滿飲料店數度遭衛生局稽查，竟在臉書上直播開罵衛生局，更嗆「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」昨天廖老大又開直播表示，有透過認識的人與衛生局聯繫上，了解飲料店被稽查係因人家檢舉的，不是對廖老大有成見，但他也兩次提到「執法過程是否有瑕疵，還要再研議！」難道有人檢舉就罰，沒人檢舉就不罰？

廖老大表示自己跟衛生局的事情就結束了，「嘎衛生局抨卡拍謝，局長拍謝，大家講一講就好了，反正就是這樣啦，配合政府，也希望政府不要擾民！」也呼籲網友們明天不要再打電話給衛生局了。