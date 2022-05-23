美日高峰會登場！拜登、岸田開「閉門會議」　只帶口譯員

▲岸田文雄與拜登正式召開美日高峰會。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登訪日第2天，稍早他親自前往皇居會見德仁天皇夫婦，並於當地時間上午10時38分（台灣時間上午9時38分）離開皇居，前往迎賓所與日本首相岸田文雄展開美日高峰會。拜登與岸田文雄也正式於當地時間上午11時左右開始高峰會談。

根據《日本放送協會》報導，拜登23日上午從下榻飯店出發後，直接前往皇居，並在20多輛的車隊護送下，從正門進入皇居，同時在當地時間上午10時（台灣時間上午9時）與德仁天皇展開會面。經過約30分鐘的交談後，拜登在德仁天皇夫婦的目送下，離開御所，並在當地時間上午10時38分（台灣時間上午9時38分）正式從皇居出發。

▲拜登稍早與德仁天皇會面。（圖／達志影像／美聯社）



拜登的車隊在日本時間上午10時45分（台灣時間上午9時45分）抵達東京港區的迎賓館，稍早已經提前抵達現場的日本首相岸田文雄也親自迎接，現場還有陸上自衛隊的儀隊行榮譽禮歡迎。

兩人目前已經正式展開美日高峰會談，第一階段將會由拜登與岸田文雄兩人單獨進行，場內僅會有兩人的口譯人員陪伴。拜登與岸田預計將針對烏克蘭情勢與實現自由且開放的印太平洋等議題，商討兩國合作。除此之外，也會針對北韓議題進行討論。

▼拜登上任後，首次出訪日本。（圖／達志影像／美聯社）



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