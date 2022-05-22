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社會 社會焦點 保障人權

在台北轉運站打翻水害人摔倒骨折　作業員判刑3月還要賠21萬

▲▼京站,台北車站,京站時尚廣場,台北轉運站,客運,返鄉,交九轉運站。（圖／記者姜國輝攝）
▲何姓男子在台北轉運站打翻水，卻不處理就走人，害68歲老翁經過滑倒，導致膝蓋骨折，法院判何男賠21.6萬元。（圖／記者姜國輝攝）

記者郭玗潔／台北報導

一何姓男子在台北轉運站打翻保溫瓶，水潑灑一地卻置之不理，3分鐘後，68歲的陳姓男子正好小跑步經過，踩到濕滑的地板摔倒，導致膝蓋骨折。事後陳男對何男和管理台北轉運站的萬達通公司提告，經士林地院審理，在刑事方面處何男徒刑3月，民事方面需賠償21萬6千元；萬達通公司因無管理疏失，判免賠。

判決書指出，何男於2020年7月30日近9時行經台北轉運站1樓大廳，不小心打翻保溫瓶，水流了一地，卻未通知清潔人員處理即逕自離去，3分鐘後68歲的陳姓銀行經理正好小跑步經過，踩到濕地板摔一跤，造成膝蓋骨折，手術後須休養3個月。

陳男對何男與萬達通公司提告，認為轉運站站長未監督好地板清潔、有管理不當之疏失，應與何男一同負連帶責任，求償醫療費、撫慰金等共66萬餘元。

士林地院經查，萬達通公司於台北轉運站1樓地面平時每2小時清潔1次，且每日由清潔主管巡查3次，而何男打翻水後並未通之清潔人員，打翻水到陳男摔倒期間也不到5分鐘，難以主動查知並及時處理，因而萬達通公司並無管理不當，或接獲通報未派清潔人員到場的疏忽，判處免賠。

士林地院考量肇事的何男擔任作業員，月薪僅3萬5，判處何男應賠償陳男精神慰撫金15萬元與6萬6千元看護費用，共21萬6千元；在刑事方面，依過失傷害罪，處徒刑3月，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。

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