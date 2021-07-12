蘇大媽被拒載狂譙警！扯國民黨大鬧台北轉運站　拒繳罰金臉又腫了

記者黃宥寧／台北報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」去年北上大鬧台北轉運站，僅因服務員告知她「只剩最後排中間的位置」她不滿且大鬧。員警抵達現場處理時，不停勸蘇大媽冷靜、不要影響搭車秩序，但她仍持續嗆。事後被依《社會秩序維護法》罰1萬元，她不滿提抗告，並主張「有一位自稱國民黨黨員的人對她叫囂」士林地院審理後認她違法明確，抗告駁回。

本名蘇寶蘭的「蘇大媽」抗告主張，去年11月22日晚間10許時，在台北轉運站的和欣客運營業所，欲搭客運返回台南，但在購票時，她不滿座位被安排到最後排中間位置，加上她向蔡姓服務員詢問「可不可以將裝有食物的袋子寄放在機台旁的杯水紙盒」，遭拒，隨後並與姚姓站長跟蔡姓服務員爭吵不停。

和欣客運報警後，警方隨後抵達，發現她仍還在大吼大叫，並持續拿著手機撥打客訴電話，員警不斷勸說蘇大媽冷靜、不要影響搭車秩序，但她仍不予理會，陸續嗆聲，「不要叫我小聲」、「你管我要不要對她（站務員）罵，你有怎麼資格跟我講這些」等語，蘇大媽最後被帶回警局，被士林地院簡易庭依《社維法》裁罰1萬元。

▲▼蘇大媽大鬧台北轉運站。（圖／記者張君豪翻攝）

蘇大媽不滿要被罰1萬元憤而提起抗告，向法院主張，和欣客運取消她的乘載契約未說明法令依據，警察到場時也未說明依據什麼法規就對她盤查，甚至表示，當天旁邊有一位「自稱國民黨黨員的人士對她叫囂，警察卻沒有去制止」，對此，她認為員警沒有依據偵查不公開原分開個別製作筆錄，且是員警在督導人員到場之前自行以自問自答的方式製作筆錄，強調她並無滋擾之情事，並請法院調取建成派出所、和欣客運之相關監視器畫面，以證明清白。

▼蘇大媽22日大鬧台北轉運站，員警到場帶回。（圖／翻攝臉書社團「阿蘭粉絲團蘇仙姑/蘇大媽不追蹤搶先看」、「920公社」）

台北轉運站姚姓站長出庭證稱，抗告人要放置自己的物品請我們保管，但我們沒有負保管責任，所以請她自行保管，但抗告人沒辦法接受，就在現場大聲咆哮，情緒激動，不斷辱罵及騷擾他人，同時也對站務人員、乘客、警察錄影，還要強行上車，最後才被警察帶走。

合議庭綜合事證，認蘇寶蘭確實在旅客眾多的台北轉運站公共場所，持續不斷大聲喧鬧滋擾現場安寧秩序，違反《社維法》藉端滋擾公共場所，裁定抗告駁回。

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