朋友確診他送物資！竟被試探「怕不怕」　網全搖頭：這是仇人吧？

▲原PO送物資去給確診的朋友，朋友態度卻超差。（示意圖／達志影像）

記者黃品臻／綜合報導

「給確診朋友送餐後很失望」，一名網友發文表示，得知朋友確診、症狀有點嚴重，下班二話不說就送了一些物資過去，沒想到在朋友房間外關心著對方的狀況，對方卻以各種方式要測試他會不會怕病毒，種種行為讓他相當心寒。

這位網友在Dcard上發文提到，接到朋友確診的消息，症狀有點嚴重，於是下班後就送了一些物資去給朋友。原PO回憶，將物資放在朋友房門外，並站在門口與對方簡單聊了一下、關心對方的狀況，「過程中他一直反覆問我『會怕喔？』（怕他的病毒），我說，我都會送東西到房間來了沒那麼怕，但聽說確診症狀很痛苦，還是會怕，也還有家人要顧……。」

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然而原PO朋友的態度並未因此轉好，原PO表示，「他似乎很在意我會怕他，一副我很沒義氣的樣子，他一邊忙著手邊的事，一邊與我對話，過程中咳嗽都沒有遮擋，似乎是在測試我的反應，『會怕就快滾』。」

見朋友這樣的行為，讓原PO相當心寒，無奈嘆道，「我重視你，但不代表要一起共享病毒，只是想送個支援，怎麼就變成這樣情感的拉扯？」原PO說，雖能理解確診者的孤單，但仍希望朋友能理智一點看待，「今天的孤立無援難道不是之前人際沒弄好？自己選的，大家害怕病毒是因為這不僅是健康風險，還牽涉生計？除非自己能當個完美黑數，還能不影響到家人……。」

文章曝光後掀起熱議，網友們對於原PO朋友的行為也非常不能認同，「我跟我朋友說沒東西吃我可以送過去，她都不敢讓我過去，你朋友到底有啥問題」、「超羨慕有你這種朋友的，你很有義氣，是他不懂珍惜」、「這不是朋友，醒醒」、「這個是朋友？我以為是仇人欸？」「重視是雙向的，如果他足夠重視你，也不會冒著你可能被傳染的風險，去測試你的反應、測試你怕不怕他」。

▲多數網友都認為原PO朋友的行為很誇張。（圖／翻攝自Dcard）

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