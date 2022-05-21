台中妹「全裸爬出廁所」求救：我被性侵了　一、二審都判男無罪

▲小美全裸爬出廁所，哭訴遭到恩客性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名陳姓男子與朋友到某脫衣酒店飲酒作樂，叫了4名酒女脫衣助性，沒想到卻遭陪酒女小美（化名）指控性侵。法院一、二審判陳男無罪，檢方仍可上訴。

依據判決書內容，陳男2020年11月7日與友人前往台中某脫衣酒店，找了小美、鍾女、林女與卓女等人來脫衣陪酒助興，後來陳男與小美單獨進入廁所，小美卻因癲癇發作送醫。

醫院認為小美可能遭到性侵，因此決定通報，警方到場時小美情緒激動，不斷哭訴遭到侵害，還全裸爬出廁所求救，說出「他一直…他一直灌我酒」、「我從廁所，用爬的，爬出來的」、「就脫我的褲子」等話語。

在詢問過程中，員警發現小美精神狀況相當差，陳男則告知「是小美主動邀請」，2人才會發生關係，可能是因為職業的關係，不好意思說出口，所以才騙說有性侵這回事。後來陳男被依照強制性交罪起訴，被告以後拿了20萬元給小美，希望把事情「圓滿掉」，避免衍生更大的問題。

▼小美哭訴遭到侵害，還全裸爬出廁所求救。（示意圖／免費圖庫123RF）



台中地院審理時，小美突然改口，自己是一時興起，詢問陳男「我突然很想要」、「你可以給我嗎」，雙方才進廁所發生性關係。

小美表示，2人完事以後，繼續回到座位上喝酒，沒想到癲癇突然發作，後面發生了什麼事就完全不記得了。由於小美突然改口，台中地院一審判陳男無罪，檢方提起上訴。

台中高分院審理後認定，小美不但換了一套說詞，就連現場的證人也說，小美與陳男有說有笑，一起進去廁所，雖然是全裸出廁所，但是走出而非爬出來，也沒有哭訴遭到性侵，反而開口詢問自己的小費在哪。

高分院認定，雖然陳男給了小美20萬元，但不代表有發生性侵案，小美也坦言19歲曾遭性侵，隔了這麼久還是有陰影，加上案發當下吃藥、喝酒，可能導致時空紊亂、記憶混淆，因此判陳男無罪。

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