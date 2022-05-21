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不為疫情所困！　台中520新增1148對佳偶創新高

▲疫情下見證愛情！中市520增1148對佳偶 創近5年新高。（圖／記者游瓊華攝）

▲疫情下見證愛情！中市520增1148對佳偶 創近5年新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

疫情考驗下，讓愛情更加堅定！每年5月20日都是熱門結婚登記日，今年5月20日更有「愛你愛你我愛你」的浪漫諧音，且恰逢農民曆「宜嫁娶」吉日，雖疫情拉警報，仍有許多新人前往戶所辦理結婚登記。台中市一口氣新增1148對新婚佳偶，結婚對數更創近5年新高，南屯戶所更有158對登記結婚，受理對數為台中戶所之冠。

民政局長吳世瑋表示，520一直被視為愛的宣言日，在這個極具愛的日子台中市共有1148對新人情定終身，其中南屯戶所共有158對新人登記結婚，受理對數為台中戶所之冠；其次為行政區人口數最多的北屯戶所有105對；另位於市政都心的西屯戶所則有89對，位居第三，連偏遠的大安區也有5對新人登記結婚，讓全市各戶所同仁忙到手停不下來，也顯示在嚴峻的疫情下，仍擋不住新人濃烈的愛情，締造台中市近5年520結婚對數新高。

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昨日至太平戶所登記的新人林小姐表示，她特地邀請結婚已60周年鑽石婚的阿公阿嬤當見證人，不僅讓阿公阿嬤重溫新婚的喜悅，也希望能跟阿公阿嬤一樣情比金堅、愛情歷久彌新，幸褔永傳；另一位前往清水戶所登記的王小姐則表示，一直都希望在一個浪漫又特別的日子訂下終身大事，就能在每年的此時都能回想起婚姻的起點，而昨天的登記日剛好是她按古禮40日回娘家習俗，又是好記又浪漫的520，如此剛好的巧合讓她覺得真是太完美了。

民政局指出，往年台中市各戶所都會在520當日辦理新人結婚登記主題活動，今年受疫情影響，取消動態慶祝活動，但市民登記結婚仍可獲得市府限定版成家好禮「幸福雙人毛毯」，戶所也會加贈象徵幸福美滿、早生貴子的甜蜜小禮獻上祝福，像是霧峰戶所致贈的開門7寶「柴米油鹽醬醋茶」幸福袋及金鏟子、大里戶所的吾愛妳幸福捧花；南區戶所的精油手工皂、東勢戶所的旺丁桃喜抱枕，還有太平戶所與太平區衛生所現場組成「太平戶衛隊，520守護您幸福」，給予結婚新人全方位的照護等，讓每對新人在這特別的日子裡，充滿回憶與感動。

民政局說明，市府多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，截至今年4月，台中市累計結婚對數達4,855對，結婚率位居六都之首，穩健提升民眾安居台中生兒育女的意願。市府團隊也持續攜手努力，讓市民宜居幸福好生活，去年首度推出主題式單身聯誼活動，成功吸引民眾興趣，配對率高達38.66%，今年也將再加碼推出，號召單身民眾踴躍參加，藉此促成更多佳偶。

民政局進一步指出，市府也積極打造友善育兒環境，投入更多預算鼓勵市民婚育，今年起不僅降低公托月費，更提高生育津貼至2萬元，且持續進行公托、公幼、親子館倍增計畫，透過完善公共托育資源與平價托育服務，讓家長放心、小朋友健康快樂成長，逐步減輕家長負擔，讓年輕人勇敢成家，打造台中成為幸福宜居城市新典範。

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