Cheap看「機車要依規定讓4輪」氣炸　北市交通局回應了

▲機車示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

歷史系YouTuber「Cheap」（本名：鄭才暐）21日PO出影片，指控台北市政府交通局委託公關公司找他合作，希望可以宣導交通安全，但訊息往來間卻用到「機車禮讓大小客車」一詞，讓他覺得有歧視機車的成分，因此拒絕合作。對此，台北市政府交通局也做出回應，澄清「從來沒有、也絕對不會提供這樣錯誤的資訊」，影片內的文字並非出自於他們。

台北市政府交通局21日晚間發布新聞稿表示，台灣的交通法規並沒有「機車禮讓大小客車」的規定，台北市政府交通局委託公關公司宣傳時，從來沒有、也絕對不會提供這樣錯誤的資訊，影片中的文字並非出自台北市政府交通局提供。

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台北市政府交通局強調，合作影片所提的宣傳重點，在於強調強調「勿與大型車併行，遠離大型車」等交安觀念。本案宣傳溝通均由公關公司與cheap先生聯繫，過程中台北市政府交通局人員都未直接和cheap對話；對於腳本內容，也是秉持交通專業提出建議和溝通。

台北市政府交通局表示，感謝各位網友所提出的建議和問題，亦可至HELLO TAIPEI台北市單一陳情系統或交通局臉書專頁，台北市政府交通局將會納入未來政策上的參考，並反應給中央，希望在兼顧交通安全的情況下，讓法令能更貼近所有用路人的需求，最後也呼籲騎士注意行車安全，「機車不超速、不鑽縫、不搶快、不任意變換車道、轉彎要打方向燈」。

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