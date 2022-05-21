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明起梅雨「北往南」開炸7天！鋒面回馬槍「雨下到月底」

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲明起一週全台有局部降大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明(22日)起受鋒面影響，全台可能出現「致災性」降雨，氣象局預報，下週一(23日)到週五(27日)受鋒面慢慢由北往南台灣附近移動，幾乎全台都有下雨機會，下週六(28日)鋒面回馬槍再往北移動到台灣北部海面，雨勢可能持續到5月底。

氣象局預報員林定宜表示，明天受華南雲雨區東移影響，水氣增多，北部、東半部有短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他山區有午後零星短暫陣雨。

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林定宜指出，下週一(23日)到下週五(27日)受鋒面慢慢由北往南台灣附近移動，天氣不穩定，其中週一北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部、東半部和中部山區有局部短暫雷陣雨，會有局部較大雨勢發生機率。

▲▼ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

林定宜說，下週二(24日)到下週五(27日)西半部、東北部會有短暫陣雨和雷雨，這幾天除鋒面影響外，暖溼西南風也會帶來水氣，降雨機率比較大一些，西部和東半部會有陣雨雷雨較大雨勢機率，其他地區也會有短暫陣雨和雷雨。

氣象局也觀測到，下周六(28日)又有鋒面會北移到台灣北部海面，除中南部還是有短暫陣雨和雷雨外，其他地區包括北部則會有局部短暫陣雨。

▲▼氣象局滯留鋒面預測。（圖／氣象局）

▲氣象局滯留鋒面預測。（圖／氣象局）

林定宜指出，下週一到週五幾乎全台下雨機會，梅雨季還沒結束，雨勢可能會持續到5月底，下雨區域會隨鋒面移動和西南風強弱有改變。

▲▼ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲ 氣象局預報員林定宜說明一周天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

溫度部分，林定宜指出，因已接近5月底，氣溫不至於太低，明天氣溫會下降，低溫比今天下降1到2度，低溫約在21到25度，高溫北部、宜花東約在23度到27度，中南部在28度到31度，以北台灣來說，一週溫度都在20度以上，低溫最低21度左右，屬於舒適天氣，中南部屬溫暖微熱的暖溼天氣。

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