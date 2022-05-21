明起「致災性降雨」炸台！滯留鋒北南漂移路線曝光

▲氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

今(21)日雨勢稍歇，北部和東半部有零星短暫陣雨，不過明(22日)天到下週五(27日)受「滯留鋒」影響，全台要注意「致災性」降雨，氣象局今上午也公布鋒面路徑，週一和週二鋒面在台灣較北部地區，週三到週五鋒面往南移動，降雨區將移動到台灣中南部，皆有局部較大雨勢發生機率。

氣象局預報員林定宜表示，從衛星雲圖來看，今天北台灣雲量增加，吹偏北風和東北風，迎風面東半部和北部，都可能有零星短暫雨，中南部山區午後有零星短暫陣雨，雨勢不會太大。

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林定宜指出，今天可看到高壓中心在東海北部，台灣偏北到東北風，華南有鋒面，雲雨帶到明天會影響台灣附近天氣，台灣附近水氣增加，從短期定量降水來看，今天白天雨區在北部和東半部，有零星短暫陣雨，午後中南部山區也有短暫陣雨；今晚到明白天水氣增加，受華南雲雨區東移影響，明天北部東半部有短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他山區有午後零星短暫陣雨。

▲ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

至於未來一週天氣，林定宜表示，明天受到華南雲雨區東移影響，水氣增加，23日週一到24日週二溫度比今天下降，23日週一到27日週五受到鋒面影響，天氣比較不穩定，週一和週二由於鋒面在台灣比較北部地區，北部和東北部會有短暫陣雨出現，其他地區也會有短暫陣雨；週三25日到週五27日鋒面逐漸往南移動，降雨區域會移動到台灣中南部為主，東半部和中南部地區都有局部短暫陣雨和雷雨。

林定宜提醒，週一到週五，台灣附近會有局部較大雨勢發生機率。

▲ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲週一和週二鋒面在北部地區，週三到週五往南移動。（圖／氣象局）