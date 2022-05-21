　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起「致災性降雨」炸台！滯留鋒北南漂移路線曝光

▲▼ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

今(21)日雨勢稍歇，北部和東半部有零星短暫陣雨，不過明(22日)天到下週五(27日)受「滯留鋒」影響，全台要注意「致災性」降雨，氣象局今上午也公布鋒面路徑，週一和週二鋒面在台灣較北部地區，週三到週五鋒面往南移動，降雨區將移動到台灣中南部，皆有局部較大雨勢發生機率。

氣象局預報員林定宜表示，從衛星雲圖來看，今天北台灣雲量增加，吹偏北風和東北風，迎風面東半部和北部，都可能有零星短暫雨，中南部山區午後有零星短暫陣雨，雨勢不會太大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，今天可看到高壓中心在東海北部，台灣偏北到東北風，華南有鋒面，雲雨帶到明天會影響台灣附近天氣，台灣附近水氣增加，從短期定量降水來看，今天白天雨區在北部和東半部，有零星短暫陣雨，午後中南部山區也有短暫陣雨；今晚到明白天水氣增加，受華南雲雨區東移影響，明天北部東半部有短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他山區有午後零星短暫陣雨。

▲▼ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

至於未來一週天氣，林定宜表示，明天受到華南雲雨區東移影響，水氣增加，23日週一到24日週二溫度比今天下降，23日週一到27日週五受到鋒面影響，天氣比較不穩定，週一和週二由於鋒面在台灣比較北部地區，北部和東北部會有短暫陣雨出現，其他地區也會有短暫陣雨；週三25日到週五27日鋒面逐漸往南移動，降雨區域會移動到台灣中南部為主，東半部和中南部地區都有局部短暫陣雨和雷雨。

林定宜提醒，週一到週五，台灣附近會有局部較大雨勢發生機率。

▲▼ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼第二波梅雨來襲。（圖／氣象局）

▲週一和週二鋒面在北部地區，週三到週五往南移動。（圖／氣象局）

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／狂賀！　黃逸柔、陳界綸勇奪射箭世界盃金牌
日本下月開放8成國家「入境免檢疫隔離」！　僅限制4國家
醫點名「1族群」最該停課！　死亡病例出現遞延效應
男星被爆參加「極樂派對」　辣妹圍繞畫面外洩
猴痘連環爆！　「症狀有哪些、致死率多高」QA一次看
女站路邊「詭異抖動」還濕了！　老司機一眼秒懂
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪平均75K　台灣虎航招考百名空服員3千人擠破頭

明起「致災性降雨」炸台！滯留鋒北南漂移路線曝光

疫情死亡病例現「遞延效應」　醫點名1族群疾呼：最需要停課

影／「粉紅超跑」遇清水員警列隊恭迎！信徒驚喜：轄區交接了

快訊／快篩陽=確診「偏鄉、離島」擴大認定？陳時中14:00說明

端午連假「國道管制措施」一覽！國5塞爆「車程增5倍」時段曝

隔離無法出門！4大超商「解鎖1服務」領包裹神方便　網炸鍋

國中會考台中2.7萬人上考場　282名確診考生無法應試

台大舉辦全台最早畢典　管中閔朗誦楊牧詩歌祝畢業生堅強而滿足

自然感染＝打完疫苗？醫給答案　Omicron「2特點」太危險

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

張杰撩謝娜：掉的是我的一輩子！　在家負責剝蝦…錄影卻不給她XD

實測 ！Uber開24hrs賺多少　跑遍台北收入近萬：累翻

月薪平均75K　台灣虎航招考百名空服員3千人擠破頭

明起「致災性降雨」炸台！滯留鋒北南漂移路線曝光

疫情死亡病例現「遞延效應」　醫點名1族群疾呼：最需要停課

影／「粉紅超跑」遇清水員警列隊恭迎！信徒驚喜：轄區交接了

快訊／快篩陽=確診「偏鄉、離島」擴大認定？陳時中14:00說明

端午連假「國道管制措施」一覽！國5塞爆「車程增5倍」時段曝

隔離無法出門！4大超商「解鎖1服務」領包裹神方便　網炸鍋

國中會考台中2.7萬人上考場　282名確診考生無法應試

台大舉辦全台最早畢典　管中閔朗誦楊牧詩歌祝畢業生堅強而滿足

自然感染＝打完疫苗？醫給答案　Omicron「2特點」太危險

疫情衝擊「4大慘業」　國民黨團籲政院：紓困補貼助勞工

快訊／黃逸柔、陳界綸勇奪射箭世界盃金牌　力退愛沙尼亞姊弟檔

必點松露燒餅！復古刨冰店藏身彰化街角　特色熟食吃得到職人用心

拒酒測出奇招！大膽醉漢拔警車鑰匙落跑　留員警原地傻眼

月薪平均75K　台灣虎航招考百名空服員3千人擠破頭

女秘書車震前衛生局長！呻吟、嬌嗔全收音　綠帽夫偷錄下場慘了

本土疫情燒！男鬧急診吵打疫苗遭拒暴走　喝酒消毒下場慘曝　

《黑澀會》小蠻本來不叫小蠻！隔12年「吐實真藝名」：會很開玩笑

更新iOS請留意！彭博記者自爆iPhone出狀況「無法傳訊息與視訊」

毒犯裝咳躲罪　警鷹眼搜出K他命...快篩出爐眾人傻眼

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

自然感染＝打完疫苗？醫給答案

被男友害慘！清秀女得菜花崩潰　從此自滅式單身

中南部疫情未達高峰！專家曝2原因造成確診黑數

名醫曝「確診後無敵星星」效期短如流星　抗體不如打滿三劑

國小學生流行「交換口罩」　家長一聽暈倒

前台大醫受訪談疫情　願望竟是「從螢光幕消失」

更多熱門

相關新聞

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

受水氣跟隨低壓往海面移動影響，明(21日)天中南部有機會看到陽光，北台灣水氣多，有局部短暫飄雨；週日起到下周鋒面滯留台灣上空，轉不穩定天氣，將有斷斷續續雨勢，對流通過後則會有天氣穩定空檔。

68年來最冷5月　氣象局曝原因　

68年來最冷5月　氣象局曝原因　

68年來最寒　鄭明典：有生以來最冷的5月

68年來最寒　鄭明典：有生以來最冷的5月

屏東大豪雨驚人數字曝　低壓擺盪雨炸到下周四

屏東大豪雨驚人數字曝　低壓擺盪雨炸到下周四

鄭明典示警「紫色的來了」　網驚炸彈降落

鄭明典示警「紫色的來了」　網驚炸彈降落

關鍵字：

天氣氣象局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

許路兒「收工照」掀暴動　網：終於公開

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓感動哭了

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

唐治平重回八點檔突被消失！

確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面