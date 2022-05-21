泰女星墜河慘死！3月後臉書詭異po文「被我深愛又信任的朋友害了」

▲泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）於2月底不幸溺斃，但被外界質疑死因不單純。（圖／翻攝臉書Happy Melon Patcharaveerapong）



記者吳美依／綜合報導

泰國37歲女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）2月24日搭乘友人快艇出遊，卻意外墜河、溺斃身亡，儘管警方4月底以「過失致死」罪名起訴6名嫌疑人，諸多疑點卻未能平息「謀殺」揣測。她的臉書沉寂近3個月後，今（21）日卻突然連續po出2篇文章，直指「我被自己深愛又信任的朋友陷害了」，讓泰國網友瞬間炸鍋、狂起雞皮疙瘩。

▲達帕查娜維拉潘（Tangmo）離奇溺斃，臉書卻突然po出2篇貼文。（圖／翻攝臉書Happy Melon Patcharaveerapong）



達帕查娜維拉潘的粉專最後貼文停留在2月24日，也就是她不幸去世當天，剛才卻連續發文，第2篇甚至直接貼出大合照，「我哪裡都沒去，還在等你們5人說出真相，如果還不說實話，我就把真相一次向大家揭露。船上到底發生什麼事？別以為把手機資料刪掉就救不回來，親愛的朋友。」文末還搭配一個飛吻emoji。

現場友人宣稱，達帕查娜維拉潘想要拍美照，所以不穿救生衣，為了如廁而失足後，卻因引擎聲太大，導致沒人聽見呼救聲。生母原本也質疑女兒死因，之後卻收下富豪發出的泰銖3000萬（約台幣2550萬元）私下和解。但網路流傳影片卻顯示，死者落水後曾伸手求救，船上友人卻疑似推開，加上其他疑點，引爆輿論揣測。

警方4月底公布偵查結果，已經排除他殺可能性，認定此案為「意外」，而被起訴的6名嫌疑人分別為船主、船長、經紀人及友人們，全案仍在調查中。

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