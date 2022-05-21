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乳香尬榴蓮！地方媽媽露奶叫賣業績爆　又硬又刺放胸前沒在怕

▲▼泰國地方媽媽露胸賣榴槤。（圖／翻攝自Facebook／บ้านเนินหอมปราจีนบุรี、ที่นี่สมุทรสงคราม）

▲泰國地方媽媽使出渾身解數賣榴槤。（圖／翻攝自Facebook／บ้านเนินหอมปราจีนบุรี、ที่นี่สมุทรสงคราม）

記者張方瑀／綜合報導

泰國進入榴槤盛產季節，各個攤商無不使出渾身解數推銷，而許多地方媽媽更懂得行銷，直接「乳香尬榴蓮」，不僅穿著超深V緊身上衣賣榴槤甜點，更有人直接穿著比基尼上陣，拿著榴槤就是一陣擺拍，瞬間讓生意爆棚。

▲▼泰國地方媽媽露胸賣榴槤。（圖／翻攝自Facebook／บ้านเนินหอมปราจีนบุรี、ที่นี่สมุทรสงคราม）

▲▼巴真府的單親媽媽媽媽露胸賣榴槤，生意爆棚。（圖／翻攝自Facebook／บ้านเนินหอมปราจีนบุรี）

▲▼泰國地方媽媽露胸賣榴槤。（圖／翻攝自Facebook／บ้านเนินหอมปราจีนบุรี、ที่นี่สมุทรสงคราม）

根據泰媒《Sanook》報導，泰國巴真府（Changwat Prachinburi）一名單親媽媽獨立扶養3名子女，在村子裡擺攤賣榴槤的她，為了吸引更多顧客上門，居然直接穿著比基尼賣榴槤。只見她將又刺又硬的榴槤直接捧在胸前，熟練地將榴槤肉取出，還露出纖細蠻腰，這樣的操作手法也讓她在網路上爆紅，吸引許多人慕名而來。

▲▼泰國地方媽媽露胸賣榴槤。（圖／翻攝自Facebook／บ้านเนินหอมปราจีนบุรี、ที่นี่สมุทรสงคราม）

▲羅勇府的老闆娘爆乳賣榴槤甜點。（圖／翻攝自Facebook／บ้านเนินหอมปราจีนบุรี、ที่นี่สมุทรสงคราม）

除了這名媽媽以外，羅勇府（Changwat Rayong）也有一名賣榴槤甜點的老闆娘，同樣穿著超深V的爆奶緊身上衣，當她彎腰包裝用糯米、榴槤肉製成的甜點時，胸前巨乳一覽無遺，吸引不少忠實顧客前來消費，也樂意替她po上網宣傳。

許多網友表示，這種銷售行為根本是在販賣肉體，對孩子也是不好的示範，但也有許多人力挺指出，她們不偷也不搶，用自己的方式促進銷售沒什麼不對。

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