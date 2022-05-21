快篩陽=確診擴大！增2類人：原住民、離島居民適用　下週一上路

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

快篩陽＝確診擴大適用對象！中央流行疫情指揮中心今日宣布，強化原住民族及離島地區居民快篩及診斷，自5/23(一)起，原住民族及離島地區居民使用家用抗原快篩試劑，檢測陽性，並經醫師診斷後可判定確診。

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▲指揮中心5/21公布強化原住民及離島居民快篩及診斷。（圖／指揮中心）



國民黨立委江啟臣、孔文吉、鄭天財及無黨籍立委高金素梅20日前往中央流行疫情指揮中心，籲請指揮中心儘快規劃將偏鄉、原鄉、離島等偏遠地區納入「快篩陽性視同確診」的適用對象，同時增加發放快篩數量，減少偏遠地區居民的就醫不便，讓確診者可以儘早獲得治療，避免延誤就醫導致憾事發生。

指揮中心指揮官陳時中昨日對此回應，現行快篩陽即確診的65歲以上以及居隔等三類人先試辦，等待行政順暢後後續會陸續開放。至於時程與對象，陳時中強調，快篩陽不是直接確診，是經過醫師診斷判定陽性才確診，逐漸會把範圍擴大，未來PCR需求會越來越低，逐次減低，還是有一定需求在。

莊人祥今日宣布，強化原佳民族及離島地區居民快篩及診斷，指揮中心新增原住民族及離島地區居民使用家用抗原快篩試劑，檢測陽性，並經醫師診斷後確診。莊人祥表示，30個山地原住民鄉，20個平地原住民鄉，19個離島鄉都可以適用這個措施，預計下週一（5/23）開始實施。