65歲↑快篩陽「急求新冠口服藥」　台大開綠色通道疫病門診

▲台大醫院西址疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心開放65歲以上長者快篩陽性即為確診，這些族群也必須儘速給予抗病毒藥物，來降低病情惡化風險。台大醫院今（21）日宣布，下週一起加開65歲以上家用快篩陽性者之綠色專用通道門診，分為來院現場看診以及視訊看診，提供本人快篩結果就診，就可讓醫師評估後領用抗病毒藥物。

現行快篩陽經醫師評估可視為確診對象包含居隔、居檢等3類人，65歲以上長者，另將於下週一起納入原住民族、離島地區2類居民，指揮官陳時中也透露，很快就會擴大到全民適用。

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指揮中心針對65歲(含)以上且非居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，使用家用抗原快篩陽性須由醫事人員評估及確認時，建議優先透過遠距/視訊診療由醫師協助評估確認。

民眾或評估醫師對於快篩陽性結果，如未有共識或疑義時，應攜帶以夾鏈袋密封包裝之檢測卡匣/檢測片，前往鄰近開設防疫門診醫療院所、社區篩檢站或社區採檢院所，再次進行PCR核酸檢驗。

台大醫院今日宣布，在原有疫病門診下加開65歲以上家用快篩陽性者之綠色專用通道門診，經醫師診斷即可開立抗病毒藥物。

綠色通道門診可分為來院現場看診的「敬老疫病門診」以及視訊看診的「通訊門診」。當要來院看診時，要提供本人（或代理人持）健保卡及快篩結果就診（不需再做篩檢），評估及領用抗病毒藥物。院方也提醒，務必將65歲以上民眾使用的家用快篩密封包好，攜帶至本院門診；無症狀也沒有快篩陽性者，請勿掛此診就醫。

至於視訊看診，提供65歲以上家用快篩陽性者評估開立抗病毒藥物，網路掛號，依視訊規定看診；由本人居家視訊看診，請代理人來院領藥。

指揮中心提醒，如果本人要到院看診，外出時務必佩戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)，指揮中心也提出5點注意事項：

(一)正確佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。

(二)遵循院所規劃之就醫動線與流程。

(三)報到時主動告知院所抗原檢驗結果。

(四)避免與他人交談。除補充水分外，避免飲食。

(五)避免於院內非就醫必要區域活動，請勿進入美食街。