9個月男嬰確診重症出現「哮吼症」　呼吸就像狗吠聲

▲21日公布的重症確診案例，包括1名9個月男嬰出現「哮吼症」。（圖／示意圖／達志影像）



記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心21日公布確診案例，本土新增84,587例，59人死亡、223人重症，其中一例重症案例為9個月男嬰，沒有慢性病，15日發燒咳嗽，16日採檢陽性，17日凌晨高燒呼吸喘，並且在家中就出現「哮吼症」的症狀。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「哮吼症」俗成是狗吠聲的症狀，就是小朋友的呼吸聲變得非常粗，上呼吸道有嚴重發炎跟阻塞，這是兒童感染的急症，20日已經移除呼吸器。

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▲羅一鈞指出，哮吼症的呼吸聲就像狗吠聲。（圖／指揮中心提供）



台北榮總新生醫療中心鄭玫枝主任表示，哮吼症又稱咽喉氣管支氣管炎（laryngotracheobronchitis），為一種好發於嬰幼兒的呼吸道感染症，會引致氣管內腫脹，並影響正常呼吸，咳嗽時會出現類似狗吠聲，也常併發喘鳴、聲音沙啞、發燒或流鼻水等症狀。

哮吼症可輕、可重，常於夜間開始發作或惡化，嚴重時會有呼吸窘迫甚至需要插管的可能，若能早期發現儘早治療，可避免惡化。國外的經驗也發現，特別是在Omicron變異株的流行期，有些嬰幼兒在罹患新冠肺炎後會併發哮吼症，因此家中若有嬰幼兒時務必特別小心。

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