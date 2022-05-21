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北美館最新亮點！「藍屋」戶外廣場展出　功能揭秘

▲▼北美館《藍屋》戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

▲《藍屋》在北美館戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

記者林育綾／台北報導

臺北市立美術館（北美館）舉辦第9屆「X-site 計畫」，今（21）日起在戶外廣場正式揭幕，其中首獎團隊同名作品《藍屋》正式亮相！團隊表示，《藍屋》雖然「沒有明確的目的」，也不是一個多功能空間，它可能是一個盛裝事件的容器，一片大海或森林入口，一座私密的公共建築，更重要的，它是關於當下的不同閱讀方式。

▲▼北美館《藍屋》戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

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▲《藍屋》沒有明確的目的，更是關於當下的不同閱讀方式。（圖／北美館提供）

《藍屋》（Blue House）以灰藍色調出發，呈現多重感知的沉浸場域，灰藍的結構體與北美館純白的幾何形體產生參照，形塑內部空間與外部環境間，矛盾又相互依存的關係。更以近幾屆X-site少見的全木構建築，搭建藝術向度與自然材質交融創造的可能。

觀眾可以用自身的詮釋與記憶，通過層層堆疊的觀察，連結集體和個體的想像。團隊表示，「《藍屋》雖然沒有明確的目的，也不是一個多功能空間，它可能是一個盛裝事件的容器，一片大海或森林入口，一座私密的公共建築。更重要的它是關於當下的不同閱讀方式。」

▲▼北美館《藍屋》戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

▲北美館《藍屋》戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

2022 X-site計畫除了期間性的建築展演，同時策劃公眾計畫《藍屋研究》，觀眾可透過聲音、視覺、氣味、肢體及意識等5種類型的感知體驗，還有1項場域限定的互動遊戲「藍字」，探索知覺媒介與建築所交織而成的動態互動。

▲▼北美館《藍屋》戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

▲同時策劃公眾計畫《藍屋研究》，包含與視障工作團隊共同策劃無視覺觀看藍屋。（圖／北美館提供）

包含與視障工作團隊共同策劃無視覺觀看藍屋、與聲音藝術家將結構體轉化為空間聲音裝置，調製出兩種藍屋概念的氣味，透過個人對氣味的想像跳脫出建築的實體邊界。甚至共同帶領群眾在藍屋裡過夜，感受私密與公共間的過渡帶；還有透過肢體即興，一起模糊觀者與表演者間的角色，讓參與即是演出，共感藍屋的靈魂。

▲▼北美館《藍屋》戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

▲▼北美館《藍屋》戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

▲▼北美館《藍屋》戶外廣場展出。（圖／北美館提供）

「2022 X-site：藍屋」自5月21日～7月31日於北美館戶外廣場展出，展期間將規劃座談及各式參與活動，此外特別將於線上互動舉辦「藍濾鏡：2022 X-site晒圖抽獎活動」，觀眾只要拍攝藍屋並PO在Instagram社群平台，並於貼文標註@tfam_museum、#xsitebluehouse，就有機會獲得北美館與WU garden聯名推出之「世外塵．花器」，透過藍色線條構築的立體山水花器，呼應《藍屋》的用色與非定性結構。

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