籲北市停課引家長不滿　游淑慧秀「確診飆升數據」解釋：心驚膽跳

▲游淑慧貼出確診數折線圖，解釋自己為何呼籲停課。（圖／翻攝游淑慧臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續延燒，確診數不停飆升，學校停課與否也成為各界關注的焦點。國民黨台北市議員游淑慧日前呼籲學生停止到校，引起家長因無暇照顧小孩不滿，她21日解釋，能理解家長的擔憂、也覺得很抱歉，但目前高中以下學生確診數不斷攀升，「我實在心驚膽跳」，其實這段期間各校各班早在停課、復課中反覆折騰了。

游淑慧日前表示，她要求教育局要考慮在疫情高峰期時，先暫時停止到校上課、改為線上課程。此舉引起許多雙薪家庭家長，因無暇照顧小孩、擔心會考成績兒不滿。

對此，游淑慧透過臉書表示，這幾天部份父母對淑慧主張停止到校的指責，「我真的理解，也覺得很抱歉」、「我知道讓孩子在家上課，會讓雙薪父母面臨請假和影響薪水收入的困擾」。

游淑慧解釋，即使知道會被罵，她還是要不斷呼籲，因為她從4月1日就不斷開始追蹤北市和學校確診狀況，發現自4月1日起至5月18日台北市確診者人數為159,070人，其中15％都是高中以下學生，高達24,122人。「看到一路攀升的折線圖，我實在心驚膽跳」。

游淑慧強調，就算不實施全面停止到校，其實這段期間各校各班早在停課、復課中反覆折騰了。「看到20縣市都隨著台北市， 陸續宣布下週遠距教學，我想各縣市政府也正視到校園疫情的危機了」。